Trump\'ın Hürmüz\'e \'savaş gemisi\' çağrısına iki ülkeden destek çıkmadı

İran tarafından geçişlere kapatılan Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla birçok ülkenin bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri siren ABD Başkanı Donald Trump, dünya ülkelerinden beklediği karşılığı bulmadı.

GÜNEY KORE'DEN "TEMKİNLİ DEĞERLENDİRME" SİNYALİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden ismi paylaşılmayan bir sözcü, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, Trump'ın sosyal medya paylaşımından haberdar olduklarını vurgulayarak, "uluslararası deniz yollarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin uluslararası hukukla korunan tüm ülkelerin çıkarına uygun olduğunu" ifade etti. Trump'ın isteğinin "dikkatle değerlendirileceğini" dile getiren sözcü, "küresel deniz lojistik ağının hızla normalleşmesini umduklarını" kaydetti.

JAPONYA'DAN "AŞILMASI SON DERECE ZOR BİR EŞİK" MESAJI

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokratik Partinin (LDP) politika sorumlusu Kobayaşi Takayuki, yerel NHK kanalında katıldığı programda konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kobayaşi, Japonya'nın Hürmüz Boğazı'na gemi göndermesinin "aşılması son derece zor bir eşik" olduğunu ifade ederek, "yasal açıdan bu olasılığı elemeyeceklerini" ancak mevcut duruma göre bunun, dikkatle ele alınması gereken bir mesele olduğunu söyledi.

TRUMP'IN "HÜRMÜZ" ÇIKIŞI

Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürerek şunları kaydetmişti: "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar."