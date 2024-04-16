Gürcistan Meclisi'nde Yabancı Etkinin Şeffaflığı Yasası Tartışması Yumruklarla Bölündü

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Gürcistan meclisinde, hükümetin yasalaştırmak istediği "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı görüşmesi yumruklarla bölündü.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin meclis çoğunluk lideri Mamuka Mdinaradze parlamento hukuk komitesindeki oturumda tasarıyı savunurken, muhalif milletvekili Aleko Elisashvili kürsüye koşarak Mdinaradze'nin kafasına yumruk attı.

İlk yumruğun ardından olay iktidar ile muhalefet vekilleri arasında kavgaya döndü ve oturum sonlandırıldı.

Tasarının bugün görüşülmeye devam edileceği açıklandı.

"Yabancı ajan" tasarısı olarak da anılan yasa tasarısıyla, yabancı ülkelerden fon alan kurum ve kuruluşlara kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirme zorunluluğu getirilmek isteniyor.

Tasarı ilk olarak geçen yıl Mart ayında iktidar tarafından gündeme getirilmiş ancak protestolar nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Tasarıya muhalefet ve Avrupa Birliği (AB) yanlıları karşı çıkıyor.

"Rus tipi yasa"

Muhalefet partileri tasarıyı “Rus tipi yasa” olarak nitelendirirken bağımsız medya kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yaftalanarak susturulmaya çalışılacağını savunuyor.

Aralık ayında Gürcistan'a "aday ülke" statüsü veren AB de yasa tasarısının AB değerleriyle bağdaşmadığı uyarısını yapmıştı.

Benzer bir “yabancı ajan” düzenlemesi Rusya’da 2012 yılında yasalaşmıştı.

Yıllar içerisinde Batı’dan fon alan sivil toplum örgütleri ile medya bu yasa kapsamında hedef alındı.

Belarus, Tacikistan ve Azerbaycan gibi eski Sovyetler Birliği ülkeleri de STK’ların faaliyetlerini kısıtlayan benzer yasaları meclislerinden geçirmişti.

Tasarının Meclis'te geçen yılki görüşmeleri sırasında da kavga çıkmıştı.

Öte yandan başkent Tiflis'teki Meclis binası önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi tasarıyı protesto etti.

Ellerinde "AB'ye evet, Rusya'ya hayır" yazan pankartlar taşıyan protestocular, yumruk atan muhalif milletvekili Elisashvili'yi destek sloganlarıyla karşıladı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'yse, "sözde liberal değerlerin" yabancılar tarafından ülkeye empoze edilmesinin önüne geçeceğini ve şeffaflık getireceğini iddia ederek, yasayı savunuyor.

Yeni tasarı yasalaşırsa, finansmanlarının yüzde 20’sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları, kendilerini “yabancı ajan” olarak kaydettirmek zorunda kalacak.

İktidar partisi, ülkenin AB ve NATO'ya katılmasını istediklerini söylerken, diğer yandan Rusya ile ilişkileri derinleştirdi ve ülke içinde artan otoriterlik suçlamalarıyla da karşı karşıya.

Gürcistan Ekim ayında genel seçimler için sandık başına gidecek.