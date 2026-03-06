Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti - Son Dakika
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
06.03.2026 22:37
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: ABD ve İsrail saldırıların ikinci aşamasına geçti
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek Washington'da konuşulan son gelişmeleri aktardı. ABD Savunma Bakanı Hegseth'in açıklamalarına dikkat çeken Sural, ABD ile İsrail'in İran'daki balistik füze altyapısını hedef alan daha ağır saldırılar planladığını söyledi. Sural savaşın maliyetinin arttığını, benzin fiyatlarındaki yükseliş ve kamuoyu desteğindeki değişimin ülkede yakından takip edildiğini belirtti.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD yönetiminin İran'a yönelik operasyonlarında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamalarına dikkat çeken Sural, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ikinci aşamasına geçtiğini duyurduğunu belirtti.

"BUNDAN SONRAKİ SALDIRILAR DAHA AĞIR OLACAK"

Sural'ın Hegseth'in, İran'daki balistik füze altyapısının hedef alınacağını açıklamasına dikkat çekerek İran'da bulunan balistik füze rampaları, üretim tesisleri ve füze depolarının operasyonların ana hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

ABD Savunma Bakanı'nın açıklamalarında, "Daha önce gördüğünüz saldırılar bir hiçti, bundan sonrası daha ağır olacak. Hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerinin öne çıktığını belirten Sural, Washington'da operasyonların daha da genişleyebileceğinin konuşulduğunu söyledi.

CENTCOM: İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI CİDDİ ORANDA AZALDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da İran'ın saldırı kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Sural, İran'ın gönderdiği balistik füzelerin sayısında büyük düşüş yaşandığını ifade etti.

Cooper'ın açıklamasına göre İran'ın balistik füze saldırıları yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yüzde 83 oranında azaldı.

SAVAŞIN MALİYETİ GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR

Sural, savaşın ekonomik boyutuna da dikkat çekerek ABD açısından çatışmaların günlük maliyetinin yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma sanayisinde söz sahibi şirketlerin yöneticilerini Beyaz Saray'da ağırlamasının beklendiğini belirten Sural, ABD'de savaş nedeniyle silah envanterinin azaldığı yönünde tartışmalar yaşandığını ancak Trump'ın bu iddiaları reddettiğini aktardı.

ABD'NİN HEDEFİ İRAN'IN FÜZE ENVANTERİ

ABD ve İsrail'in temel hedefinin İran'ın balistik füze envanterini tamamen ortadan kaldırmak olduğuna işaret eden Sural, İran'ın geniş bir coğrafyaya sahip olması ve silahların yer altı tesislerinde saklanmasının operasyonların süresine ilişkin soru işaretleri yarattığını ifade etti.

ABD KAMUOYUNDA DESTEK AZALIYOR

Sural, savaşın ABD kamuoyunda da tartışma yarattığını söyledi. Son günlerde ülkede benzin fiyatlarının yüzde 15 ila 20 oranında arttığını, yaklaşık 40 centlik artışın ABD için önemli bir yükseliş olarak değerlendirildiğini belirtti.

Savaşın maliyeti ve ABD askerlerinin zarar görüp görmeyeceği konusunun Amerikan kamuoyu açısından kritik olduğunu vurgulayan Sural, yapılan son anketlere göre İran operasyonlarının yüzde 53 oranında destek gördüğünü, ancak savaş uzadıkça bu desteğin azalmaya başladığını ifade etti. Sural ayrıca İran'a yönelik saldırıların ilk günlere kıyasla ABD'de daha az destek bulduğunu dile getirdi.

