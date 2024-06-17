'Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor': Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2024 Dijital Haber Raporu'ndaki diğer tespitler neler? - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

'Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor': Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2024 Dijital Haber Raporu'ndaki diğer tespitler neler?

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı.

17.06.2024 05:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Noor Nanji

BBC Kültür Muhabiri

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü, 2024 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı. Rapora göre dünyada haber okumayan, dinlemeyen ve izlemeyenlerin sayısı artıyor. Haber takibinden uzaklaşılmasının en önemli nedeni ise yayımlanan haberlerin depresif, acımasız ve sıkıcı bulunması.

Rapora göre dünyada her 10 kişiden yaklaşık dördü (yüzde 39) bazen ya da sık sık aktif şekilde haberlerden uzak durduklarını söyledi. Bu oran 2017'de yüzde 29'du.

Raporun yazarları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların, insanların haber takip etmemek istemesine katkıda bulunmuş olabileceğini söylüyor.

Raporda vurgulanan bir diğer nokta da, haberden kaçınma düzeyinin rekor derecede yüksek seviyeye ulaşması.

Bu yılki rapor için YouGov araştırma şirketi 47 ülkede 94 bin 943 yetişkinle görüştü.

Görüşmeler, dünya çapında milyarlarca kişinin ulusal ve bölgesel seçimler için sandık başına gittiği bir dönemde yapıldı.

Rapor için yapılan araştırmada, ABD dahil birkaç ülkede seçimlerin haberlere ilgiyi artırdığı ancak genel eğilimin aşağı yönlü olmaya devam ettiği tespit edildi.

Dünya çapında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 46'sı, haber takibiyle çok ya da aşırı derecede ilgili olduklarını söyledi. 2017'de bu oran yüzde 63'tü.

İngiltere'de de 2015'ten bu yana haber takibine ilgi, yarı yarıya azaldı.

BBC'ye konuşan raporun baş yazarlarından Nic Newman, "Açıkçası haber gündemi son yıllarda özellikle zor oldu" diyor ve ekliyor:

"Salgını ve savaşları yaşadınız. Bu nedenle ister zihin sağlıklarını korumak istemek için, ister sadece hayatlarının kalanına devam etmek istemek için olsun, insanların haber takibinden uzaklaşması oldukça doğal bir tepki."

Nic Newman, haber takibinden seçici olarak kaçınmayı tercih edenlerin, bunu sıklıkla kendilerini "güçsüz" hissettikleri için yaptıklarını söylüyor:

"Bu kişiler, dünyada olup biten büyük olaylar üzerinde hiçbir etkileri olmadığını düşünenler.

"Bazıları, etraftaki haberlerin yoğunluğu karşısında giderek daha fazla bunalmış hissediyor. Diğerleri ise politikadan yorulmuş durumda."

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'na göre, kadınların ve gençlerin, etraftaki haber yoğunluğundan dolayı kendilerini yorgun hissetme olasılıkları daha fazla.

Rapor için yapılan araştırma, haberlere güvenin yüzde 40 oranında sabit kaldığını, ancak koronavirüs pandemisinin en yüksek olduğu döneme kıyasla bu oranın yüzde 4 oranında azaldığını gösterdi.

İngiltere'de bu oran az da olsa artarak yüzde 36'ye yükseldi. Ancak aynı oran 2016'daki Brexit referandumu öncesi yüzde 51'di.

BBC, İngiltere'de en güvenilir haber markası. Ülkede bu kategoride BBC'yi, Channel 4 ve ITV izliyor.

TikTok, Twitter'ı geçti

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü'nün 2024 Dijital Haber Raporu'nda, son 10 yılda TV ve yazılı basın gibi geleneksel haber kaynaklarının izleyici kitlesinin keskin şekilde düştüğü, gençlerin haberleri internet veya sosyal medya aracılığıyla almayı tercih ettiği belirtildi.

İngiltere'de, rapor için yapılan araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte üçü (%73) haberleri internetten aldıklarını söyledi. Bu oran TV için yüzde 50, yazılı basın için ise sadece yüzde 14 oldu.

Haber takibi için en önemli sosyal medya platformu, uzun süredir düşüşte olmasıuna rağmen hala Facebook.

YouTube ve WhatsApp birçokları için önemli haber kaynakları olmaya devam ediyor. TikTok da yükselişte ve ilk kez X'i (eski adıyla Twitter) geride bıraktı. 18-24 yaş arasındakilerin yüzde 23'ü, haber takibi için TikTok'u kullanıyor.

Video paylaşım uygulaması YouTube'u haber takibi için kullananların oranı yüzde 13. X için ise bu oran yüzde 10.

Raporda, bu değişimlere bağlı olarak videonun, özellikle genç gruplar için internette daha önemli bir haber kaynağı haline geldiği, en çok ilgi çekenlerin kısa haber videoları olduğu kaydedildi.

Raporun baş yazarlarından Nic Newman'a göre tüketiciler, kullanımı kolay olduğu ve çok çeşitli alanda ilgi çekici içerik sunduğu için videoyu benimsiyor. Ancak birçok geleneksel haber merkezinin kökleri hala yazılı metin temelli bir kültüre dayandığı için bu haber merkezleri, hikaye anlatımlarını yeni tekniklere uyarlamakta zorlanıyor.

Raporda belirtilen bir diğer nokta da, yayıncılar için haber podcastinin parlak bir nokta olduğu.

Ancak podcast hala genelde öncelikle iyi eğitimli izleyicilerin ilgisini çeken "azınlık etkinliği" olarak nitelendiriliyor.

Raporda, yapay zekanın özellikle siyaset veya savaş gibi ciddi konularda habercilikte nasıl kullanılabileceği konusunda kamuoyunda yaygın şüphe olduğu da vurgulanıyor ve şu tespite yer veriliyor.

"Yapay zekanın deşifre ve çeviri gibi perde arkası görevlerde, gazetecilerin yerine geçmek yerine desteklenmesinde kullanılması daha fazla rahatlık sağlıyor."

Kaynak: BBC

Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor': Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2024 Dijital Haber Raporu'ndaki diğer tespitler neler? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

23:50 Atatürk Anıtı’na baltayla saldırı Provokatörlerden ’’Neden’’ sorusuna ’’Sadece Allah rızası için’’ yanıtı Atatürk Anıtı'na baltayla saldırı! Provokatörlerden ''Neden'' sorusuna ''Sadece Allah rızası için'' yanıtı
23:48 Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu 2 gerekçe ortaya çıktı Savcılık Dilan Polat için tahliye talebinde bulunmuştu! 2 gerekçe ortaya çıktı
22:50 Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası: 5 ölü, 1421 yaralı Bayram tatilinin ilk gününde çok sayıda trafik kazası: 5 ölü, 1421 yaralı
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ’’Başladı’’ dedi, Netanyahu’dan ’’Asla olmayacak’’ açıklaması geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ''Başladı'' dedi, Netanyahu'dan ''Asla olmayacak'' açıklaması geldi
14:21 Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Kurban keserken elindeki bıçağın üzerine düştüğü söylenmişti! Vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
23:49 İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçti: 1-0 İngiltere, Sırbistan'ı tek golle geçti: 1-0
23:30 Mourinho bizzat devrede 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe’ye getiriyor Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 06:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: 'Haberleri takip etmeyenlerin sayısı artıyor': Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü 2024 Dijital Haber Raporu'ndaki diğer tespitler neler? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement