Hadisin doğruluğunu ispatlamak isteyerek fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
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Hadisin doğruluğunu ispatlamak isteyerek fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! İşin aslı ortaya çıktı

20.03.2023 12:52

Manchester Üniversitesi'nde bir münazara esnasında "7 adet hurma yiyen birine zehir ve sihir işlemez" hadisinin gerçekliğini kanıtlamak için hurma yedikten sonra fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyh Raşid'in hayatta olduğu ve söz konusu görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

İngiltere'de 7 tane hurma yedikten sonra fare zehri içen Şeyh Raşid isimli şahsın yaşamını yitirdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hadisin doğruluğunu kanıtlamak için fare zehri içen Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

İddia birçok haber sitesinde de yer aldı. Ancak paylaşımda konuyla ilgili paylaşılan görsel dışında başka bilgi verilmedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Asrar Raşid (Shaykh Asrar Rashid) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, hakkında Türkiye'den haber girişimlerinde paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Asrar Raşid'in yaşadığı şu ifadelerle aktarıldı: "Ustad Asrar Raşid hayattadır. Bu haber kanalı yalan haber yayıyor. Asrar Raşid hoca iyidir ve fare zehri içtikten sonra bir şey olmamıştır"

Hadisin doğruluğunu kanıtlamak için fare zehri içen Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

"Bu medya kuruluşu haberi yanlış anlamış. Yaşıyorum ve iyiyim Elhamdülillah. Bu haber ajansıyla kim iletişime geçebilirse, lütfen gerçekleri kontrol ettirsin. (medyanın gerçekleri ilk kez yanlış anlaması değil)"

Hadisin doğruluğunu kanıtlamak için fare zehri içen Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı

GÖRÜNTÜLER 2020 YILINA AİT

Bahsi geçen hadise 19 Şubat 2020 tarihinde Manchester Üniversitesi'nde düzenlenen İslamiyet ve Hristiyanlık konulu bir münazara esnasında gerçekleşmiş.

Hadisin doğruluğunu kanıtlamak için fare zehri içen Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! Gerçek çok geçmeden anlaşıldı
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Manchester, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hadisin doğruluğunu ispatlamak isteyerek fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadisin doğruluğunu ispatlamak isteyerek fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! İşin aslı ortaya çıktı - Son Dakika
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