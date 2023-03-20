Hadisin doğruluğunu ispatlamak isteyerek fare zehrini kafasına diken Şeyh Raşid'in öldüğü iddia edildi! İşin aslı ortaya çıktı

İngiltere'de 7 tane hurma yedikten sonra fare zehri içen Şeyh Raşid isimli şahsın yaşamını yitirdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İddia birçok haber sitesinde de yer aldı. Ancak paylaşımda konuyla ilgili paylaşılan görsel dışında başka bilgi verilmedi.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Asrar Raşid (Shaykh Asrar Rashid) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, hakkında Türkiye'den haber girişimlerinde paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Asrar Raşid'in yaşadığı şu ifadelerle aktarıldı: "Ustad Asrar Raşid hayattadır. Bu haber kanalı yalan haber yayıyor. Asrar Raşid hoca iyidir ve fare zehri içtikten sonra bir şey olmamıştır"

"Bu medya kuruluşu haberi yanlış anlamış. Yaşıyorum ve iyiyim Elhamdülillah. Bu haber ajansıyla kim iletişime geçebilirse, lütfen gerçekleri kontrol ettirsin. (medyanın gerçekleri ilk kez yanlış anlaması değil)"

GÖRÜNTÜLER 2020 YILINA AİT

Bahsi geçen hadise 19 Şubat 2020 tarihinde Manchester Üniversitesi'nde düzenlenen İslamiyet ve Hristiyanlık konulu bir münazara esnasında gerçekleşmiş.