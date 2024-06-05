HAHAMDAN DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Dünya

20 kişiyi kurtarmak için kendi canlarını hiçe saymışlar

Son günlerde İsrail- Filistin savaşında İsrail'in insanlık dışı yaptığı hareketlere karşı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden duyarlılık göstererek Filistin devletini tanıma kararı almaya devam ediyor. Aynı zamanda sivil vatandaşlar da her gün dünyanın çeşitli yerlerinde farkındalık oluşturup ses duyurabilmek adına eylem ve etkinlikler yapmaya devam ediyor.

İSRAİL PASAPORTUNU YAKTI

Yaşanan bu toplumsal eylemlerin bir yenisini de Yahudi hahamlar gerçekleştirdi. Yahudi bilim adamı Haham Menachem Simon, İsrail-Fİlistin savaşında İsrail'in yaptığı vahşete dur demek, yaşananlara tepkisini gösterebilmek ve toplumsal farkındalık oluşturabilmek adına New York'ta İsrail pasaportunu yaktı.

FİLİSTİN ATKILARI DİKKAT ÇEKTİ

Hahamların pasaportu yaktığı sırada sevinç çığlıklarının yükselmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bununla beraber dikkat çeken bir başka görüntü de hahamların boyunlarına taktıkları Filistin bayraklı atkılar oldu.

'ÖZGÜR FİLİSTİN', 'ÖZGÜR GAZZE' YAZILI PANKARTLAR ASTILAR

Tüm bu olayların yaşandığı sırada çevreden bir vatandaş da olayları anbean cep telefonu kamerasıyla kayda almayı ihmal etmedi. Haham Simon pasaportu yaktığı sırada, direkte ve yerde duran 'Özgür Filistin', 'Özgür Gazze' yazılı pankartlar ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

SLOGANLAR ATILDI, TEKBİRLER GETİRİLDİ