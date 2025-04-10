Hakan Fidan: 'İsrail ile çatışmasızlık mekanizması kurulmalı' - Son Dakika
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Hakan Fidan: 'İsrail ile çatışmasızlık mekanizması kurulmalı'

Hakan Fidan: \'İsrail ile çatışmasızlık mekanizması kurulmalı\'

Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt vererek, "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye saldırmayız" mesajı verdi.

10.04.2025 12:13
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Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt vererek, "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye saldırmayız" mesajı verdi.

Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinde, " Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'e saldırı üssü olarak kullanmasını istemediklerini" söylemişti.

Netanyahu, 7 Nisan'daki görüşmede "çatışmayı engellemek" için Trump ile neler yapılabileceğinin konuşulduğunu da kaydetti.

Bakan Fidan CNN Türk yayınında bu bağlamda kapsamlı mesajlar verdi ve "İsrail ile çatışmasızlık mekanizması" kurulması gerektiğini söyledi.

Benzer mekanizmaların Rusya ve ABD ile de kurulduğuna işaret eden Fidan, İsrail ve Türkiye arasında "bunu temin edici teknik yüzeyde temasların olması normal" dedi.

"Suriye'de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok" diyen Fidan, Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir operasyona maruz kalmasını izleyemeyeceklerini söyledi.

İsrail-Türkiye ilişkileri, Ankara'nın yeni Suriye yönetimi ile ilişkileri üzerinden de

İsrail ordusu, 2 Nisan'da Suriye'de bazı

İsrail basınına konuşan yetkililer, askeri tesislerden birine yapılan saldırının Türkiye'ye "mesaj" olduğunu söylemişti.

Oval Ofis'te Türkiye hakkında ne konuşuldu?

Oval Ofis'teki basın toplantısında Netanyahu, Trump ile "Türkiye ile bu çatışmanın nasıl önlenebileceğini" konuştuklarını söyledi ve ABD liderinin bu doğrultuda arabulucu olabileceğini işaret etti.

Netanyahu, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz vardı ama aramız kötüleşti. Suriye'nin, Türkiye de dahil kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz" dedi.

Trump ise soru cevap kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "harika bir ilişkisi olduğunu" söyledi ve "Ben onu severim, o da beni sever" dedi.

ABD Başkanı, Erdoğan ile yaptığı bir görüşmeyi de anlattı.

Şam'ın düşmesi sonrası yapılan görüşmede, Trump, Erdoğan'ı "Suriye'yi aldığı için tebrik ettiğini" söyledi ve "O iki bin yıldır kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı" dedi.

Erdoğan'ın görüşmenin bu noktasında, "Hayır, biz değildik" diye kendisine yanıt verdiğini aktaran Trump, "Ben biliyorum, sizdiniz" dediğini ve "Evet, belki de bizdik" karşılığı aldığını da anlattı.

Ardından Erdoğan'ın "zeki birisi" olduğunu söyleyen Trump, Netanyahu'ya dönerek, "Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim, ancak makul olmanız şartıyla" dedi.

Türkiye üs iddialarına ne yanıt veriyor?

İsrail ordusu, 2 Nisan gecesi Şam, Hama ve Humus şehirlerinde askeri ve bazı altyapı tesislerini vurduğunu açıkladı.

Bu tesisler arasında T4 askeri üssünün de yer aldığı aynı açıklamada yer aldı.

İsrailli kaynaklar, diğer vurulan üsler ve altyapı tesislerin de Türkiye'nin ilgisi dahilinde olduğunu iddia ettiler.

Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile askeri işbirliği konusunda görüşmelerin yapıldığını doğrularken, askeri üs kurulmasına ilişkin iddialarla ilgili resmi açıklama yapmadılar ve basında çıkan bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundular.

CNN Türk yayınında konuşan Fidan, "Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri duruşları önemli" dedi.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan: 'İsrail ile çatışmasızlık mekanizması kurulmalı' - Son Dakika

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