Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın\'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, salonun bir köşesinde ayaküstü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları hararetli sohbetin içeriği merak konusu oldu.

KALABALIK BİR HEYETLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI



Zirvede liderlerin görüşmesinin yanı sıra heyetler arası da toplantılar yapıldı. Soçi'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya- Ukrayna Savaşı ve başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.