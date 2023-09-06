Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu - Son Dakika

Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu

Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın\'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu
Son Güncelleme: 06.09.2023 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği zirvede Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın ayaküstü sohbeti dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Lideri Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, salonun bir köşesinde ayaküstü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları hararetli sohbetin içeriği merak konusu oldu.

Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu

KALABALIK BİR HEYETLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu

ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Zirvede liderlerin görüşmesinin yanı sıra heyetler arası da toplantılar yapıldı. Soçi'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Rusya- Ukrayna Savaşı ve başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırıldı.

İbrahim Kalın, Hakan Fidan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan, Sergey Lavrov ve İbrahim Kalın'ın hararetli sohbeti zirveye damga vurdu - Son Dakika
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