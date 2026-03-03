Hamaney'in öldürülmesine karşı tepki büyüyor: Öfke sokağa taştı - Son Dakika
Hamaney'in öldürülmesine karşı tepki büyüyor: Öfke sokağa taştı

Hamaney\'in öldürülmesine karşı tepki büyüyor: Öfke sokağa taştı
03.03.2026 00:32
Hamaney\'in öldürülmesine karşı tepki büyüyor: Öfke sokağa taştı
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in suikast sonucu öldürülmesine ve ABD-İsrail saldırılarının getirdiği sivil kayıplara karşı bölge genelinde protestolar artıyor. İran'ın Gilan eyaletinde ve Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce kişi sokaklara dökülerek saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, Hamaney'e bağlılık mesajları verirken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Çoğunluğu kadın olan protestocular Hamaney'in intikamının alınmasını istedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast ve ABD- İsrail saldırılarınıngetirdiği sivil kayıplar, yalnızca İran'da değil bölge genelinde de protestolara yol açtı. İran'ın Gilan eyaletinde binlerce kişi yürüyüş düzenlerken, Pakistan'ın Karaçi kentinde de geniş katılımlı gösteriler gerçekleştirildi.

SOKAKLAR HAREKETLİ

Gilan'da toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail'i hedef alan sloganlar atarak saldırılara tepki gösterdi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde ise çoğunluğu kadınlardan oluşan binlerce kişi meydanlara çıktı. Karaçi, İran'dan sonra dünyanın en büyük Şii nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.

Gösterilerde, Hamaney'e bağlılık mesajları verilirken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar dikkat çekti. Katılımcılar, saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini savundu.

"AMERİKA'YA ÖLÜM"

Protestocular, "Amerika'ya ve İsrail'e ölüm" sloganları atarken, "Sevgili şehit liderim; senin yolundan devam edeceğiz!" sözleriyle de Hamaney'e bağlılıklarını ortaya koydu.

Sokakları dolduran protestocular Dini Liderin kaybının intikamının mutlaka alınmasını istedi.

Hamaney'in öldürülmesine karşı tepki büyüyor: Öfke sokağa taştı
