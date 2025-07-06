Hamaney, İsrail'le çatışmalar sonrası halkın karşısında - Son Dakika
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Hamaney, İsrail'le çatışmalar sonrası halkın karşısında

Hamaney, İsrail\'le çatışmalar sonrası halkın karşısında
06.07.2025 18:20
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Ayetullah Hamaney, İsrail ile çatışmaların ardından Aşura etkinliğinde halkla buluştu.

İran'ın dimi lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile İRan arasında çıkan çatışmaların durması sonrası ilk kez halkın karşısına çıktı.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Cumartesi günü Şiiler için kutsal Aşura gününde düzenlenen bir etkinlik için bir camiye girdiği, burada halkı selamladığı ve coşkuyla karşılandığı görülüyor.

Hamaney son olarak, 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren çatışmaların bitmesinin ardından, kayda alınmış bir videoda görülmüştü.

Savaşta İran'ın üst düzey komutanları, nükleer alanda çalışan bilim insanları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti. İsrail'in ani bir baskınla İran'ın nükleer ve askeri merkezlerini vurmasının ardından başlayan savaşta İran da İsrail'e uzun menzilli füzeler fırlatmıştı. Savaşın son günlerinde, 22 Haziran'da, ABD de çatışmalara doğrudan dahil olmuş; İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu.

İran makamları, 12 gün süren savaşta 900'den fazla kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

12 gün süren savaş boyunca Hamaney televizyonda üç kez, daha önce gizli bir yerde kaydedilmiş olan videoların yayını sırasında görüldü.

26 Haziran'da, İsrail'le ateşkes uzlaşısından iki gün sonra, devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında "zafer kazandıklarını" idda etmiş ve nükleer tesislerine yaptığı saldırılarda ABD'nin hiçbir kazanım elde etmediğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney'i yalan söylemekle suçlamış ve İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini savunmuştu. Trump, dini liderin saklandığı yeri bildiklerini, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya engel olarak "Hamaney'i çok çirkin ve rezil bir ölümden kurtardığını" da idda ediyor.

Cumartesi günü İran medyası çoğunlukla Hamaney'in halkın önüne çıkışını haberleştirdi, gün boyu o görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Hamaney üst düzey bir din adamı olan Mahmud Karimi'ye dönerek ondan İran'ın milli marşını söylemesini istiyor. Milli marş, İsrail'le çatışmalar boyunca ülke genelinde daha da popüler hale gelmişti.

Devlet televizyonui görüntülerin Tahran'daki İmam Humeyni Camii'de çekildiğini söyledi.

İran devlet televizyonu, seyircilerine Hamaney'in yeniden halkın içine çıkmasına verdikleri tepkileri kayda alıp bu videoları paylaşmaları çağrısı yaptı.

Şii Müslümanlar Muharrem ayı boyunca toplu yas etkinlikleri düzenliyor, İran'da bu etkinliklere dini liderin katılımı önemli bir gelenek.

Aşura günü, Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. Bu yıl Aşura günü 6 Temmuz'du. Şii Müslümanlar bu gün, Muhammed Peygamber'in torunu Hüseyin'in ölümü için yas tutuyorlar.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hamaney, İsrail'le çatışmalar sonrası halkın karşısında - Son Dakika

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