Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya

01.03.2026 20:15
Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybeden sonrasında İran'da liderlik için kritik bir süreç başladı. İran'da liderlik için öne çıkan isimler arasında Hasan Ruhani, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ayetullah Ali Rıza Arafi, Ayetullah Sadık Laricani, Ayetullah Nuri Hamedani ve Mücteba Hamaney bulunuyor. Ancak Mücteba Hamaney ismi etrafında ciddi görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.

ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney'in ardından İran'da en üst makam olan "Veliyy-i Fakih" için kritik bir süreç başladı. 1979 İslam Devrimi'nden bu yana en hassas siyasi geçiş dönemlerinden biri yaşanıyor.

6 ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Liderlik için öne çıkan isimler arasında Hasan Ruhani, Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Ayetullah Ali Rıza Arafi, Ayetullah Sadık Laricani, Ayetullah Nuri Hamedani ve Mücteba Hamaney yer alıyor.

MÜCTECA HAMANEY KRİZİ: BEKLENMEDİK SONUÇLAR ÇIKABİLİR

Ancak özellikle Mücteba Hamaney ismi etrafında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu belirtiliyor. İran'daki kaynaklara göre Devrim Muhafızları içindeki güçlü bir fraksiyon Mücteba Hamaney'i destekliyor. Buna karşın geniş din adamı çevrelerinden aynı düzeyde destek alamadığı ifade ediliyor.

Kaynaklardan biri, "Beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Mücteba Hamaney

GEÇİCİ LİDERLİK KONSEYİ DEVREDE

İran Anayasası'nın 111. maddesi gereği, liderlik makamının boşalması halinde üç kişilik geçici konsey görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ve Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından seçilen Ayetullah Ali Rıza Arafi geçici liderlik görevini yürütüyor.

Bu konsey, yeni lider belirlenene kadar Veliyy-i Fakih makamının yetkilerini birlikte kullanacak.

KARARI 88 ÜYELİ MECLİS VERECEK

Yeni lideri 88 üyeden oluşan Uzmanlar Meclisi seçecek. Seçim gizli oyla yapılacak ve salt çoğunluğu alan aday yeni dini lider ilan edilecek. Sürecin ne kadar süreceğine dair anayasal bir takvim bulunmuyor.

Uzmanlar, liderlik seçiminin İran'daki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini ve olası bir iç siyasi gerilimin bölgesel yansımalarının da olabileceğini belirtiyor.

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hepsi faydasız 1 0 Yanıtla
  • Derya Akyol Derya Akyol:
    taht kavgası başlamıştır.hayde bakalım 0 0 Yanıtla
