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Hamas'ın İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdüğü anlar - Son Dakika

Hamas'ın İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdüğü anlar

16.11.2023 23:29

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Beyt Hanun bölgesinde bir tünelin girişine bubi tuzağı kurarak bir grup İsrail askerini oraya çekti ve tüneli patlattığı anlara ait bir video paylaştı. Kassam Tugayları, videonun 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyona ait olduğunu ve İsrail'in 5 askerinin öldürüldüğünü itiraf ettiğini belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir tünelin girişine bubi tuzağı kurduğu ve bir grup İsrail askerini oraya çekip tüneli havaya uçurduğu anlara ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı.

BUBİ TUZAĞI KURUP İSRAİL KUVVETLERİ BURAYA ÇEKTİLER

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Beyt Hanun'daki En-Nasr Camisi yakınında yer alan tünellerden birinin girişine bubi tuzağı kurularak İsrail Mühendislik Birlikleri'nden bir kuvvetin buraya çekildiği ifade ediliyor.

Kassam Tugayları, Gazze'deki bir tünelde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini yayınladı

ASKER KAMERAYA DOKUNUNCA TUZAK PATLADI

Videoda, askerlerden birinin kameraya dokunmasıyla birlikte tuzağın patlatıldığı aktarılıyor. Kassam Tugayları, görüntülerin 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyona ait olduğunu, İsrail'in söz konusu operasyonda biri subay olmak üzere 5 askerinin öldürüldüğünü itiraf ettiğini aktardı. İsrail tarafından ise söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları, Gazze'deki bir tünelde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini yayınladı

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Kassam Tugayları, Gazze'deki bir tünelde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının görüntülerini yayınladı

11 BİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'ın İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdüğü anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdüğü anlar - Son Dakika
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