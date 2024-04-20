Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım

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Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesi İsrail'i rahatsız etti. Erdoğan'ın Heniyye ile fotoğrafını paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz hadsiz ifadeler kullandı. Hamas ve Müslüman Kardeşler'i hedef alan Katz, "Müslüman Kardeşler: Tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma. Recep Tayyip Erdoğan, utanmalısın" dedi.

İşte Yisrael Katz'In paylaşımı:

ERDOĞAN, HENİYYE'Yİ DOLMABAHÇE'DE AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız" sözleriyle, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ziyaretini duyurmuştu. Gazze için diplomasi trafiğine devam eden Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesi öğleden sonra saat 14.30 sıralarında başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Kritik görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Heniyye ile yapılacak görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye yeterli düzeyde ve kesintisiz ulaştırılması için yapılması gerekenler, bölgede adil ve kalıcı barış süreci ile ilgili konular ele alındı.

"TÜRKİYE DİPLOMATİK GAYRETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi.

"İSRAİL FİLİSTİNLİLERE UYGULADIĞI ZULMÜN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'E 45 BİN TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu, İsrail'e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail'e karşı Filistin'in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yaşanan acıları bir nebze dindirebilmek için Türkiye'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, bugüne kadar 45 bin tondan fazla insani yardımın bölgeye sevk edildiğini, ticarete getirilen kısıtlamalar dahil, İsrail'e yönelik bir dizi yaptırımın hayata geçirildiğini de belirtti.

ERDOĞAN'DAN HENİYYE'YE BAŞSAĞLIĞI

İsrail ile İran arasındaki gerilimleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların İsrail'e zemin kazandırmaması gerektiğini, Batı'da İsrail'in saldırılarını sorgulayan havanın dağılmaması için dikkatleri yeniden Gazze'ye çekecek çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heniyye'ye İsrail saldırısında şehit düşen çocukları ve torunları için başsağlığı dileklerini de iletti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti."

ERDOĞAN, MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği bununla sınırlı kalmadı. Erdoğan, İstanbul'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile de görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu söyledi.

"İSRAİL-İRAN GERGİNLİĞİ AZALTILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti."