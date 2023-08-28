Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu - Son Dakika

Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:43

42 yıl önce Şili'de doğduğu hastanede hastane görevlilerinin annesine öldü diye yalan söyledikleri Jimmy Thyden, annesi Angelica Gonzalez ile buluştu. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından ilk defa yüz yüze gelen Jimmy, duygusal anılar yaşadı. Amerika'da ceza avukatı olarak çalışan Jimmy, Şilili ailesi tarafından 42 balonla karşılandı.

42 yıl önce Şili'de doğduğu hastanede, hastane görevlilerinin annesine öldü diye yalan söyledikleri Jimmy Thyden, annesi Angelica Gonzalez ile buluştu. Uzun yıllar süren ayrılığın ardından ilk defa yüz yüze gelen Jimmy, duygusal anlar yaşadı. Amerika'da ceza avukatı olarak çalışan Jimmy, Şilili ailesi tarafından 42 balonla karşılandı.

İNSAN TACİRLERİNE SATMIŞ

Doğduktan sonra bir hastane görevlisinin annesine öldüğünü söyleyip insan tacirlerine sattığı Jimmy Thyden, 42 yıl sonra annesi Angelica Gonzalezile buluştu. Duygusal buluşma 17 Ağustos'ta Şil'in Valdivia şehrinde gerçekleşti.

SARILIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jimmy, annesiyle sarılırkengözyaşlarına boğuldu. Jimmy'nin "Merhaba, anne. Seni çok seviyorum," şeklindeki duygusal sözleri, yakınlarının yüreklerine dokundu.

42 BALONLA KARŞILANDI

Jimmy, Amerika'nın Virgini eyaletine bağlı Ashburn kentinde bir ceza avukatı olarak çalışıyor ve 42 yıl süren ayrılığın sembolü olarak 42 balonla karşılandı. Bu balonlar, kayıp yılların anısını taşıyordu. Ayrıca, kayıp kardeşleri Pablo Leiva Gonzalez ve Jonathan Gonzalez ile sıkı sıkı sarılıp duygusal anlar yaşadı.

Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu
Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu
Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu

Jimmy'nin eşi Johannah ve iki kızı Ebba Joy ve Betty Grace de bu duygusal buluşmaya katıldı. Jimmy, buluşmayı "rüzgarı kesen bir an" olarak ifade ederek, 42 yılın ardından annesiyle ve uzun yıllar sonra bulduğu diğer aile üyeleriyle sarılarak geçirilen zamanın kıymetini anlattı. Jimmy hikayesi, yıllardır devam eden çocuk kaçakçılığının acımasız yüzünü tekrar gösterdi.

Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu
Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu - Son Dakika
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