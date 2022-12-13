Erdoğan, Suudi Arabistan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 Türk'ün ülkeye getirilmesi için devreye girdi

Samandağ ilçesinde ikamet eden ve Suudi Arabistan'a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik, idamla yargılanıyor. "Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla Hataylı işçiler hakkında verilen idam kararı eylül ayında ailelerine tebliğ edildiği bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİ ARACI OLDU

Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis'te bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye'ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SUUDİ YETKİLİLERLE KONUŞTU

Topal'dan sonra söz alan AK Partili Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.

İşçilerin akıbetiyle ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, "Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye'ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.