Yangının küle çevirdiği Havai'de can kaybı 89'a ulaştı - Son Dakika
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Yangının küle çevirdiği Havai'de can kaybı 89'a ulaştı

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:23

ABD'nin Havai eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi. Maui Polis Departmanı, yangınların yüzde 80'inin kontrol altına alındığını ve ek tahliye gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

ABD'nin Havai eyaletinde çıkan orman yangınlarında can kaybı 93'e ulaştı. Maui Polis Departmanı, eyalet genelinde yangınların yüzde 80'inin kontrol altına alındığını duyurdu.

ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında can kaybı 89'a ulaştı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ABD'nin Havai eyaletindeki Maui Adası'nda orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yangına müdahale devam ediyor. Maui Polis Departmanı, yangınların yüzde 80'inin kontrol altına alındığını duyurdu ve ek tahliye gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında can kaybı 89'a ulaştı

"SAHADA 150'DEN FAZLA PERSONELİMİZ VAR"

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), 150'den fazla personelin sahada görev yaptığını belirterek, "Kentsel Arama ve Kurtarma ekipleri ve bir köpekli arama ekibi de dahil olmak üzere sahada 150'den fazla personelimiz var. Daha fazlası yıkıcı Maui yangınlarından kurtulanlara yardım etmek ve destek olmak üzere yolda" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında can kaybı 89'a ulaştı
ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında can kaybı 89'a ulaştı
Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yangının küle çevirdiği Havai'de can kaybı 89'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangının küle çevirdiği Havai'de can kaybı 89'a ulaştı - Son Dakika
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