Hawaii\'de 114 kişinin öldüğü orman yangınında hiçbir zarar görmeyen mucize evin sahibi konuştu

Maui adasındaki yıkıcı yangınların ardından Lahaina kasabasının enkazı arasında ayakta kalan tek deniz kenarındaki ev, olağanüstü bir şekilde hasardan korunmayı başardı. Ev sahipleri Dora Atwater Millikin ve eşi Dudley Long Millikin III, evlerini yaklaşık 4 milyon dolar değerinde koruma altına almanın sırlarını paylaştı. Ev, kırmızı çatısı ve parlak beyaz cephesiyle gri ve küle dönmüş manzara arasında neredeyse kusursuz bir şekilde duruyor. Yangının neden olduğu felakette şu ana kadar 114 kişi hayatını kaybetti ve bu sayının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Dora, LA Times'a yaptığı açıklamada, "Evin yüzde yüz ahşap olduğunu, yani onu yanmaz hale getirmediğimizi belirtmeliyim" dedi. Ancak çift, son zamanlarda asfalt çatıyı dayanıklı bir metal çatıyla değiştirdi ve evin etrafındaki yeşil alanı azaltarak termit riskini azalttı.

63 yaşındaki Atwater Millikin, yapılan bu değişikliklerin aslında yangına karşı önlem amacıyla yapılmadığını belirtti, ancak sonunda evlerini yıkımdan kurtardığını söyledi. Yangın sırasında rüzgarla savrulan ve ateşe kapılan altı ila on iki inç uzunluğundaki ahşap parçalarının olduğunu anlattı.

Evlerin yanabilirliğinde en büyük faktörün çatılar olduğunu vurgulayan Atwater Millikin, "Çünkü kıvılcımların düşebileceği en geniş yüzey alanı onlar" dedi.

Yangın başladığında, çift Massachusetts'teki ailelerini ziyaret ediyordu. Yaklaşık 10 yıldır Maui'de yaşayan Atwater Millikin ve kocası evlerini üç yıl önce satın almış. Atwater Millikin ressam bir sanatçı ve tabloları New England sahil manzaralarını konu alıyor. Eşi ise yakın zamanda emekli olmuş bir portföy yöneticisi.

Yangından bir gün sonra, kasaba yetkilileri Millikin çiftini arayarak evlerinin hasar görmeden kurtulduğunu bildirdi. Bu olayın ardından evleri, birçok kişi tarafından "mucize ev" olarak adlandırıldı.