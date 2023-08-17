Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi - Son Dakika

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:11

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından biri olan Maui'deki orman yangınlarında ölü sayısı 111'e çıktı. Maui Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor. Hawaii Valisi Josh Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde artabileceğini ve hatta ikiye katlanabileceğini söyledi. Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise adayı yeniden inşa etmenin 5,52 milyar dolara mal olacağını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, eleştirilerin hedefi olan orman yangınlarının yaşandığı Hawaii'ye 21 Ağustos'ta gidecek.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

YANGINDA CAN KAYBI 111'E YÜKSELDİ

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

"CANSIZ BEDENLER TANINMAZ HALDE"

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, afet bölgesinin yüzde 27'sinin tarandığını aktardı. Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde önemli ölçüde artabileceğini, hatta ikiye katlanabileceğini belirtti. Yanan evlerin, iş yerlerinin ve tarihi yerlerin külleri arasında arama yapmanın zor olduğunu, cansız bedenlerin büyük ölçüde tanınmaz halde olduğunu, parmak izlerine nadiren rastlandığını aktaran Green, kimlik tespitinin kolay olmadığını dile getirdi.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

ADAYI YENİDEN İNŞA ETMEK 5.52 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise ilk tahminlere göre adayı yeniden inşa etmenin 5.52 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

BİDEN, ADAYI ZİYARET EDECEK

ABD tarihinin son yüzyılın en ölümcül orman yangınlarında eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ağustos Pazartesi günü Hawaii'ye gidecek. Biden'a eşi Jill Biden da eşlik edecek. Biden'ın bir gazetecinin Hawaii'ye ne zaman gideceği ile ilgili sorusuna, "Yorum yok" şeklindeki yanıtı tepki çekmişti.

Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi
Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi
Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Hawaii, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi - Son Dakika
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