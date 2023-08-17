Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 111'e yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi.

YANGINDA CAN KAYBI 111'E YÜKSELDİ

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 111'e yükseldiği bildirildi.

BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

"CANSIZ BEDENLER TANINMAZ HALDE"

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, afet bölgesinin yüzde 27'sinin tarandığını aktardı. Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde önemli ölçüde artabileceğini, hatta ikiye katlanabileceğini belirtti. Yanan evlerin, iş yerlerinin ve tarihi yerlerin külleri arasında arama yapmanın zor olduğunu, cansız bedenlerin büyük ölçüde tanınmaz halde olduğunu, parmak izlerine nadiren rastlandığını aktaran Green, kimlik tespitinin kolay olmadığını dile getirdi.

ADAYI YENİDEN İNŞA ETMEK 5.52 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise ilk tahminlere göre adayı yeniden inşa etmenin 5.52 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

BİDEN, ADAYI ZİYARET EDECEK

ABD tarihinin son yüzyılın en ölümcül orman yangınlarında eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ağustos Pazartesi günü Hawaii'ye gidecek. Biden'a eşi Jill Biden da eşlik edecek. Biden'ın bir gazetecinin Hawaii'ye ne zaman gideceği ile ilgili sorusuna, "Yorum yok" şeklindeki yanıtı tepki çekmişti.