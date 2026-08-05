Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı - Son Dakika
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Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı

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Sosyal medyada yayılan ilginç görüntülerde bir adamın önce anne ve kız olduğu değerlendirilen iki kadının ayaklarını öptüğü, ardından ise havlamaya benzer sesler çıkardığı görüldü. Sıra dışı anlar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adamın sergilediği sıra dışı davranışlar dikkat çekti. Anne ve kız olduğu değerlendirilen iki kadının yanına yaklaşan adam, önce genç kadının, ardından yaşlı kadının ayaklarını öptü.

Çevrede bulunanlar yaşananları şaşkın bakışlarla izlerken, adamın davranışları bununla da sınırlı kalmadı.

BİR ANDA HAVLAMAYA BAŞLADI

Ayaklarını öptükten sonra dizlerinin üzerine çöken adam, bir anda havlamaya benzer sesler çıkarmaya başladı. Sıra dışı anlar çevrede bulunanların da dikkatini çekerken, görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLERİN ARKA PLANI BİLİNMİYOR

Görüntülerin nerede ve ne zaman kaydedildiği henüz bilinmezken, olayın bir sosyal medya kurgusu, performans ya da gerçek bir olay olup olmadığına ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Herkes şaşkına döndü! Önce ayaklarını öptü, sonra havlamaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İnan bugutekin İnan bugutekin:
    Görüntülerdeki yer Barcelona ne zaman çekildiğini bilmiyorum ???? 0 0 Yanıtla
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