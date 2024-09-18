Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı

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Hindistan'ın Bihar eyaletindeki bir hastaneden yeni doğan bebek kaçırıldı. Kimliği belirsiz kadın, Yenidoğan Bakım Ünitesi'ne girip bebeği alarak kayıplara karıştı. Olay, aile hastaneye gelince ortaya çıktı. Baba, büyük üzüntü içinde. Hastane ve polis soruşturma başlattı. Yetkililer, bebeği bulmak için seferber oldu. Güvenlik kameraları inceleniyor, tanıklarla görüşülüyor. Olay, hastane güvenliğini sorgulatırken, sosyal medyada dayanışma kampanyaları başladı. Halk, şüpheli durumları bildirmeye ç

18.09.2024 09:39  Güncelleme: 09:52
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Hindistan'ın Bihar eyaletinde, bir hastaneden yeni doğmuş bir bebeğin kaçırılması olayı büyük yankı uyandırdı. Sadar Hastanesi'ndeki Özel Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde meydana gelen bu olay, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının hastaneye giriş yaptığı görülüyor. Kadın, dikkat çekmemek için oldukça sakin ve kendinden emin bir tavırla hareket ediyor. Ünitenin kapısından içeri girdikten sonra, bir süre etrafı kontrol ediyor. Ardından, yeni doğmuş bir erkek bebeğin bulunduğu beşiğe yaklaşıyor.

Kamera kayıtlarına göre kadın, bebeği kucağına alıp hızla üniteden çıkıyor. Bu sırada hastane personelinin veya diğer hastaların durumu fark etmediği anlaşılıyor. Olay, ancak bebeğin ailesi kontrole geldiğinde ortaya çıkıyor.

Bebeğin babası, yaşananlar karşısında büyük bir şok ve üzüntü içinde. Basına yaptığı açıklamada, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu açıkça hastanedeki bir güvenlik ihlali. Çocuğumu derhal geri vermeliler," diyor. Ailenin çaresizliği ve öfkesi, hastane yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor.

Olay üzerine hastane yönetimi ve polis teşkilatı harekete geçti. Kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca hastane çalışanları ve o sırada ünitede bulunan diğer hasta yakınlarıyla görüşmeler yapılıyor.

Yerel yetkililer, bebeğin bir an önce bulunması ve ailesine kavuşturulması için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı. Bölgedeki tüm güvenlik birimleri alarma geçirildi. Şüpheli kadının eşkali çıkarılarak, kamuoyuyla paylaşıldı.

Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
Hindistan\'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı

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Son Dakika Dünya Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı - Son Dakika

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