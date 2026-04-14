Hindistan'da 62 milyon sokak köpeği, sokakları işgal ediyor
Hindistan’da 62 milyon sokak köpeği, sokakları işgal ediyor

Hindistan'da 62 milyon sokak köpeği, sokakları işgal ediyor
14.04.2026 16:46
Yaklaşık 62 milyon sokak köpeğin sokakları işgal ettiği ülkede başıboş sokak hayvanları, çocuklar başta olmak üzere her yıl milyonlarca insana saldırıyor ve onlarca insanın kuduzdan öldüğü vakalar ortaya çıkıyor. Durum en çok yoksulları ve sosyal hiyerarşinin en alt kesimlerini etkiliyor.

Yaklaşık 62 milyon sokak köpeğinin bulunduğu Hindistan’da, başıboş hayvanlar hem halk sağlığını hem de günlük yaşamı tehdit eden ciddi bir krize dönüşmüş durumda. Neredeyse Fransa’nın nüfusuna eşit olan bu sayı, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yıl milyonlarca insanın saldırıya uğramasına neden oluyor.

MİLYONLARCA ISIRIK, MİLYONLARCA ÖLÜM 

Resmi verilere göre yalnızca 2024 yılında ülkede 3,7 milyon ısırma vakası kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise kuduz kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri Hindistan’da gerçekleşiyor. Ülkede her yıl 18 ila 20 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybederken, vakaların yüzde 60’ını 16 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

MEVCUT SİSTEM YETERSİZ KALIYOR 

Yetkililer, sokak köpeklerini yakalama, kısırlaştırma, aşılama ve yeniden salma yöntemini uygulasa da, bu sistemin yetersiz finansman ve uygulama sorunları nedeniyle etkili olmadığı belirtiliyor. Ülke genelinde yalnızca 76 kısırlaştırma merkezinin bulunması ve köpeklerin hızlı üreme döngüsü, sorunun büyümesine yol açıyor.

EN ÇOK YOKSULLAR ETKİLENİYOR 

Sokak köpeklerinin en yoğun olduğu bölgeler, altyapı eksikliklerinin ve çöp sorununun yaygın olduğu yoksul mahalleler. Bu durum, özellikle alt sınıflar, Dalitler ve sokakta çalışmak zorunda kalan kesimlerin daha fazla risk altında olmasına neden oluyor. Gece saatlerinde artan köpek hareketliliği de bu kesimler için tehlikeyi büyütüyor.

EKONOMİK KAYIP 3.5 MİLYAR DOLAR

Sokak köpekleri nedeniyle Hindistan’ın yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar kayıp yaşadığı belirtiliyor. Bu maliyet; sağlık harcamaları, tedavi giderleri ve iş gücü kaybını kapsarken, turizm sektörü de güvenlik endişeleri nedeniyle olumsuz etkileniyor.

HAVALİMANINDA SALDIRI ENDİŞE YARATTI 

Başkentteki Delhi Uluslararası Havalimanı’nda iki yolcunun sokak köpekleri tarafından ısırılması, sorunun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, köpeklerin kontrol altına alındığını açıklarken, artan vakaların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kabul etti.

YARGI DEVREDE, TARTIŞMA SÜRÜYOR 

Hindistan Yüksek Mahkemesi, artan saldırılar ve kuduz vakaları sonrası sürece müdahil oldu. Mahkeme, köpeklerin toplanması ve güvenli alanlara alınmasına yönelik kararlar alsa da, hayvan hakları savunucularının itirazları sonrası uygulamalarda geri adımlar atıldı. Hukuki süreç devam ederken, ülkede sokak köpekleri sorunu büyümeye ve tartışılmaya devam ediyor.

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı
Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı Diyalogları dikkat çekti Trump’ın kapısına giden kurye neye uğradığını şaşırdı! Diyalogları dikkat çekti
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı

18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
12:12
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
Küçük Çağla entübe edildi, şehir alarma geçti: Virüs 6 saatte tüm vücudu ele geçirdi
