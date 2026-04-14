Hindistan’da 62 milyon sokak köpeği, sokakları işgal ediyor

Yaklaşık 62 milyon sokak köpeğinin bulunduğu Hindistan’da, başıboş hayvanlar hem halk sağlığını hem de günlük yaşamı tehdit eden ciddi bir krize dönüşmüş durumda. Neredeyse Fransa’nın nüfusuna eşit olan bu sayı, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yıl milyonlarca insanın saldırıya uğramasına neden oluyor.

MİLYONLARCA ISIRIK, MİLYONLARCA ÖLÜM

Resmi verilere göre yalnızca 2024 yılında ülkede 3,7 milyon ısırma vakası kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise kuduz kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri Hindistan’da gerçekleşiyor. Ülkede her yıl 18 ila 20 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybederken, vakaların yüzde 60’ını 16 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

MEVCUT SİSTEM YETERSİZ KALIYOR

Yetkililer, sokak köpeklerini yakalama, kısırlaştırma, aşılama ve yeniden salma yöntemini uygulasa da, bu sistemin yetersiz finansman ve uygulama sorunları nedeniyle etkili olmadığı belirtiliyor. Ülke genelinde yalnızca 76 kısırlaştırma merkezinin bulunması ve köpeklerin hızlı üreme döngüsü, sorunun büyümesine yol açıyor.

EN ÇOK YOKSULLAR ETKİLENİYOR

Sokak köpeklerinin en yoğun olduğu bölgeler, altyapı eksikliklerinin ve çöp sorununun yaygın olduğu yoksul mahalleler. Bu durum, özellikle alt sınıflar, Dalitler ve sokakta çalışmak zorunda kalan kesimlerin daha fazla risk altında olmasına neden oluyor. Gece saatlerinde artan köpek hareketliliği de bu kesimler için tehlikeyi büyütüyor.

EKONOMİK KAYIP 3.5 MİLYAR DOLAR

Sokak köpekleri nedeniyle Hindistan’ın yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolar kayıp yaşadığı belirtiliyor. Bu maliyet; sağlık harcamaları, tedavi giderleri ve iş gücü kaybını kapsarken, turizm sektörü de güvenlik endişeleri nedeniyle olumsuz etkileniyor.

HAVALİMANINDA SALDIRI ENDİŞE YARATTI

Başkentteki Delhi Uluslararası Havalimanı’nda iki yolcunun sokak köpekleri tarafından ısırılması, sorunun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, köpeklerin kontrol altına alındığını açıklarken, artan vakaların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu kabul etti.

YARGI DEVREDE, TARTIŞMA SÜRÜYOR

Hindistan Yüksek Mahkemesi, artan saldırılar ve kuduz vakaları sonrası sürece müdahil oldu. Mahkeme, köpeklerin toplanması ve güvenli alanlara alınmasına yönelik kararlar alsa da, hayvan hakları savunucularının itirazları sonrası uygulamalarda geri adımlar atıldı. Hukuki süreç devam ederken, ülkede sokak köpekleri sorunu büyümeye ve tartışılmaya devam ediyor.