Hizbullah'ın Roket Saldırıları İsrail'de Orman Yangınlarına Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Hizbullah'ın Roket Saldırıları İsrail'de Orman Yangınlarına Yol Açtı

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. Geniş ormanlık alanlar yok olurken 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İsrail'in kuzey bölgelerinde yaşayan yerel halk, birkaç haftadır süren dağınık yangınlarla mücadele ediyor. Yangınlar bugüne kadar 3 bin 500 dönümlük ormanlık alanı kül etti. Alevler İsrail hükümetinin Hizbullah ile tırmanan gerilimi sona erdirmesi yönündeki yeni talepleri de körüklüyor. İsrail ve Hizbullah arasında son haftalarda saldırıların yoğunluğunda bir artış görülüyor.

04.06.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. Geniş ormanlık alanlar yok olurken 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Lübnan sınırından yarım saat uzaklıktaki bölgede, yangınların çıplak bıraktığı toprak parçaları görünmeye başlıyor; gri duman bulutları tepelerin her yanını kaplamış durumda.

İsrail'in büyük oranda boş olan kuzey bölgelerinde yaşayan yerel halk, birkaç haftadır süren dağınık yangınlarla mücadele ediyor.

Bir sivil savunma ekibi üyesi, bu süreçte bölgede 15-16 orman yangını çıktığını söyledi. Ancak son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar yangınlarda keskin bir artışa yol açtı.

İtfaiye erleri Pazartesi günü Kiryat Shmona kasabası çevresindeki yangınları söndürmek için 20 saat boyunca mücadele etti.

Resmi açıklamalara göre yangınlar bugüne kadar 3 bin 500 dönümlük ormanlık alanı kül etti.

Alevler İsrail hükümetinin kuzeyde Hizbullah'la tırmanan gerilimi sona erdirmesi yönündeki yeni talepleri de körüklüyor.

İsrail'in savaş kabinesinin kuzey sınırındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere Salı akşamı toplanması planlanıyordu. İsrail ve Hizbullah arasında 7 Ekim'den bu yana neredeyse her gün çatışmalar yaşanıyor. Son haftalarda saldırıların yoğunluğunda bir artış görülüyor.

Kuzeydeki bir kibbutzun sakinleri, Hizbullah'ın roket saldırılarının "kesinlikle" İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini söylüyorlar.

Anlattıklarına göre İsrail ordusunun Gazze'nin gündeyindeki Refah'ta kara operasyonu başladığından bu yana her gün üç veya dört roket evlerinin üzerinden geçiyor.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından bölgeden tahliye edilen on binlerce bölge sakini hâlâ evlerine dönmeyi bekliyor.

Ancak hükümetin bu alanları güvenli hâle getireceğini söylediği tarihler giderek yaklaşıyor.

Evlerinden edilmiş bu sakinlerin çoğu, kuzeydeki çatışmaları sonlandırmanın Gazze'de ateşkesle mümkün olduğunu düşünüyor.

Ancak Salı günü Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi.

İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti, Hizbullah'ın Hamas'tan daha eğitimli ve daha donanımlı bir düşman olduğunun farkında. Burada savaşmanın Gazze'ye benzmeyeceğini de bilerek çatışmayı kuzeyle sınırlı konusunda kararlı davrandı.

Ancak yangınlar, bu yıkıcı ve unutulmuş çatışmayı doğrudan İsrailli ulusal gazetelerin ön sayfalarına taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde harekete geçmesi için yeni bir baskı var.

Netanyahu ve Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinwar, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki tarafı da kabul etmeye zorladığı, Gazze'deki olası bir ateşkes ve rehine değişimi anlaşmasıyla ilgili hassas görüşmelerin merkezinde yer alıyor.

Kaynak: BBC

İsrail, Güvenlik, Orman Yangınları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah'ın Roket Saldırıları İsrail'de Orman Yangınlarına Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Hizbullah'ın Roket Saldırıları İsrail'de Orman Yangınlarına Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement