Hizbullah'ın Roket Saldırıları İsrail'de Orman Yangınlarına Yol Açtı

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Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyini hedefleyen roket saldırıları bölgede günlerce süren orman yangınlarına yol açtı. Geniş ormanlık alanlar yok olurken 11 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Lübnan sınırından yarım saat uzaklıktaki bölgede, yangınların çıplak bıraktığı toprak parçaları görünmeye başlıyor; gri duman bulutları tepelerin her yanını kaplamış durumda.

İsrail'in büyük oranda boş olan kuzey bölgelerinde yaşayan yerel halk, birkaç haftadır süren dağınık yangınlarla mücadele ediyor.

Bir sivil savunma ekibi üyesi, bu süreçte bölgede 15-16 orman yangını çıktığını söyledi. Ancak son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar yangınlarda keskin bir artışa yol açtı.

İtfaiye erleri Pazartesi günü Kiryat Shmona kasabası çevresindeki yangınları söndürmek için 20 saat boyunca mücadele etti.

Resmi açıklamalara göre yangınlar bugüne kadar 3 bin 500 dönümlük ormanlık alanı kül etti.

Alevler İsrail hükümetinin kuzeyde Hizbullah'la tırmanan gerilimi sona erdirmesi yönündeki yeni talepleri de körüklüyor.

İsrail'in savaş kabinesinin kuzey sınırındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere Salı akşamı toplanması planlanıyordu. İsrail ve Hizbullah arasında 7 Ekim'den bu yana neredeyse her gün çatışmalar yaşanıyor. Son haftalarda saldırıların yoğunluğunda bir artış görülüyor.

Kuzeydeki bir kibbutzun sakinleri, Hizbullah'ın roket saldırılarının "kesinlikle" İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini söylüyorlar.

Anlattıklarına göre İsrail ordusunun Gazze'nin gündeyindeki Refah'ta kara operasyonu başladığından bu yana her gün üç veya dört roket evlerinin üzerinden geçiyor.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından bölgeden tahliye edilen on binlerce bölge sakini hâlâ evlerine dönmeyi bekliyor.

Ancak hükümetin bu alanları güvenli hâle getireceğini söylediği tarihler giderek yaklaşıyor.

Evlerinden edilmiş bu sakinlerin çoğu, kuzeydeki çatışmaları sonlandırmanın Gazze'de ateşkesle mümkün olduğunu düşünüyor.

Ancak Salı günü Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi.

İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.

İsrail hükümeti, Hizbullah'ın Hamas'tan daha eğitimli ve daha donanımlı bir düşman olduğunun farkında. Burada savaşmanın Gazze'ye benzmeyeceğini de bilerek çatışmayı kuzeyle sınırlı konusunda kararlı davrandı.

Ancak yangınlar, bu yıkıcı ve unutulmuş çatışmayı doğrudan İsrailli ulusal gazetelerin ön sayfalarına taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde harekete geçmesi için yeni bir baskı var.

Netanyahu ve Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinwar, ABD Başkanı Joe Biden'ın her iki tarafı da kabul etmeye zorladığı, Gazze'deki olası bir ateşkes ve rehine değişimi anlaşmasıyla ilgili hassas görüşmelerin merkezinde yer alıyor.