Hizbullah, İsrail ile topyekûn savaşa hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile topyekûn savaşa hazır olduğunu açıkladı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile topyekûn bir savaşa hazır olduklarını ve olası bir saldırı durumunda Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hedef alacaklarını söyledi. Nasrallah ayrıca, İsrail'in Kıbrıs'ta askeri tatbikatlar yaptığını ve Lübnan'a yönelik bir saldırıda Kıbrıs'ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı istihbaratını aldıklarını belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ise İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını ve Kıbrıs'ın çözümün parçası olduğunu vurguladı. Hizbullah lideri ayrıca, İsrail ile topyekûn bir savaşa girilmesi halinde herhangi bir kural veya sınır olmayacağını uyardı.

20.06.2024 02:15
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'le topyekûn bir savaşa hazır olduklarını söyledi. Nasrallah ayrıca Lübnan’a olası bir saldırıda İsrail uçaklarına üslerini açması halinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hedef alacakları uyarısında bulundu.

Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.

İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.

Nasrallah bu açıklamaları, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak yaptı.

Hizbullah lideri, Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ilk kez böylesi bir açıklamayla tehdit etmiş oldu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söyledi.

Hristodulidis, "Kıbrıs sorunun değil, çözümün parçasıdır" dedi, ülkesi üzerinden Gazze'ye insani yardımların aktarıldığını hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti geçmişte zaman zaman İsreail ordusunun tatbikatlarda hava sahasını kullanmasına izin vermişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin kontrolünde olmayan adadaki iki İngiliz üssü (Ağrotur ve Dikelya) ise geçmişte Suriye ve Yemen'de düzenlenen çeşitli saldırılarda kullanılmıştı.

'İsrail'le topyekûn savaşın kuralı ve sınırı olmaz'

Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'i de, topyekûn bir savaşa girmeleri halinde bu savaşın kendileri için "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda uyardı.

Nasrallah, Hizbullah'ın topyekûn bir savaş peşinde olmadığını vurguladı, "Ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırılarına karşı güvende olamaz" dedi.

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Salı günü Hizbullah'ı uyarmış, örgütle topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu da, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planların onaylandığını açıklamıştı.

Kaynak: BBC

Hasan Nasrallah, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah, İsrail ile topyekûn savaşa hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

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