Hollanda\'da köpek sahiplenmek için zorunlu kurs şartı getiriliyor

Yusuf Özkan | Lahey

Hollanda hükümetinin hazırladığı yeni yasal düzenlemeye göre, köpek sahiplenmek isteyenlerin, önce internet üzerinden verilen zorunlu bir kursu tamamlamaları gerekecek.

Kursa katılanlar, sahiplenmek istedikleri köpeğin cinsi ve davranışları konusunda doğru şekilde bilgilendirilecek.

Soy ağacı olmayan köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesi yasaklanacak.

Hollanda hükümeti, son yıllarda giderek artan köpek ısırması vakalarının önlenmesi amacıyla, Temsilciler Meclisi’nin isteği doğrultusunda bir yasal düzenleme hazırladı.

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, hayvan sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs oldu.

Hollanda Tarım Bakanı Bakanı Piet Adema, meclise gönderdiği yazıda, birçok ısırma olayının, sahibinin köpekler hakkında yetersiz bilgiye sahip olması nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yetersiz bilgi nedeniyle bir köpeğin hoşnutsuzluğunu, korkusunu ya da stresini ifade ettiği sinyallerin çok geç fark edildiğini veya hiç fark edilmediğini vurgulayan Adema, "O zaman da köpek ısırmaktan başka seçenek göremiyor” dedi.

Çoban köpeği gibi bazı ırkların çok fazla mücadeleye ihtiyaç duyduğunu ve "rehber köpek" olarak kullanılmaya pek uygun olmadığına işaret eden Bakan Adema, bu uyumsuzluğun da köpeğin hayal kırıklığına uğramasına ve tehlikeli davranışlar sergilemesine yol açabileceğini vurguladı.

Hollandalı bakana göre, köpek sahiplenmek isteyenlere yönelik zorunlu kurs, bir kişinin yanlış hayvanı seçmesini veya düşünmeden satın almasını önleyecek.

Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan, köpek ısırmasının önlenmesine ilişkin düzenlemede, soyağacı bulunmayan, ısırma riski yüksek köpeklerin bakımı ve yetiştirilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Düzenlemeye göre, köpeklerin tehlikeli davranışlarının bildirebileceği ulusal bir başvuru noktası oluşturulacak.

Aile hekimleri, plastik cerrahlar, sağlık çalışanları, veterinerler ve vatandaşlar, ulusal başvuru noktası aracılığıyla bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Tehlikeli davranışlar sergileyen, Isırma riski yüksek köpekler için ülke genelinde geçerli ağızlık ve tasma zorunluluğu getirilecek.

Düzenleme ile saldırgan davranışları nedeniyle ciddi zarar yıl açan köpeklerin daha hızlı şekilde uyutulması da mümkün olacak.

Yasal düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu?

Hollanda Plastik Cerrahi Derneği’nin (NVPC), Ağustos ayında yaptığı açıklamada, son 1,5 yıl içinde yüzlerce ciddi ısırık vakasıyla karşılaştıklarını ve mağdurların genellikle çocuklardan olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Hollanda Temsilciler Meclisi harekete geçti.

Hükümet ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), köpek ısırması vakalarının önlenmesi için meclise bir öneri sundu. Meclisin büyük çoğunluğu bu öneriyi kabul etti.

Tarım Bakanı Piet Adema, Hollanda’daki hayvan hakları ve cerrahlarla da görüşerek, meclisin kabul ettiği öneriler doğrultusunda yeni yasal düzenlemeyi hazırladı.

Düzenleme nasıl değerlendiriliyor?

Hollanda Kraliyet Köpekleri Koruma Derneği ve Hollanda Plastik Cerrahi Derneği ve köpek yetiştiricileri; Tarım Bakanı Adema’nın hazırladığı yeni yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Her iki kuruluş da, kendilerine danışılarak hazırlanan bu önlemlerin hayata geçirilmesi ile köpek ısırması vakalarının önemli ölçüde azalacağını tahmin ediyor.

Hollanda Kraliyet Köpekleri Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Köpeklerin bir daha ısırmayacağının yüzde yüz garantisi yok, ancak bu düzenleme, köpekleri sevmenin çok daha kontrollü bir yolunu gösterecek. Kökenini bilmediğimiz köpeklerin karıştığı çok sayıda kaza azalacak” dendi.

RTL Haber’e konuşan Köpek Yetiştiricileri Derneği yönetimine göre de, çoğu ısırma vakası, soyağacına sahip olmayan köpeklerden kaynaklanıyor.

Uygulama ne zaman hayata geçecek?

Hollanda Tarım Bakanı Adema, ilgili kuruluşlar ve meclisin önerileri doğrultusunda hazırladığı yasal düzenlemeyi, son şekline ilişkin görüş almak üzere Temsilciler Meclisi’ne gönderdi.

Ocak ayı içerisinde meclisin görüşünün alınmasının ardından yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Hollanda Kraliyet Köpekleri Koruma Derneği, şu anda meclis çoğunluğunu oluşturan partilerin, öneriyi güçlü bir destekle kabul ettiklerinin altını çiziyor. Bu nedenle dernek, yasanın yürürlüğe girmesini engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görmüyor.