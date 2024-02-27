Hollanda\'nın en büyük organize suç örgütü lideri Ridouan Taghi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Hollanda tarihinin en büyük organize suç örgütü soruşturmalarından birinde “Marengo davasının” baş sanığı uyuşturucu baronu Ridouan Taghi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Amsterdam Mahkemesi, uluslararası kokain kaçakçılığının en önemli aktörlerinden birisi olarak bilinen Taghi’nin iş ortakları Said Razzouki ve Mario R.’yi de ömür boyu hapse mahkum etti.
Diğer şüpheliler ise 2 ile 30 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Davanın kilit sanığı Nabil B.’ye suç örgütüne ilişkin itirafları ve iyi hal nedeniyle 10 yıl hapis cezası verildi.
Yaklaşık 6 yıldır süren 17 sanıklı Marengo davası Salı günü karara bağlandı.
Uluslararası kokain kaçakçılığı ve tasfiye cinayetleri ile anılan suç örgütünün lideri Taghi ve diğer sanıklar 2015-2017 yılları arasında işlenen altı cinayet olayı ile birlikte dört kez de cinayete teşebbüs etmekle suçlanıyordu.
Toplam 142 duruşmaya sahne olan dava sırasında, kilit tanık Nabil B.‘nin erkek kardeşi ile avukatı Derk Wiersum ve kendisine danışmanlık yapan gazeteci Peter R. de Vries silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Adı iddianamenin kaydedildiği bilgisayar tarafından rastgele seçilen ve bir kumaş rengini simgeleyen Marengo davası, suç örgütü üyesi Nabil B.’nin verdiği ifade doğrultusunda derinleştirildi.
Hollanda’nın en çok aranan suçlularından biri olan organize suç örgütünün lideri Ridouan Taghi, 2019 yılı sonunda Dubai’de yakalandı. edildi.
Taghi’nin ortağı ve sağ kolu olduğu belirtilen Said R. de, 2020 yılı başlarında Kolombiya’da tutuklanarak Hollanda’ya iade edildi.
Sanıklar, Vught kasabasında olağanüstü korumaya sahip yüksek güvenlikli cezaevine kondu.
Savcı, Marengo davasında Ridouan Taghi’yi Said R. ile birlikte "iyi yağlanmış bir ölüm makinesinin başı” olarak tanımladı.
İddianameye göre, işlenen cinayetlerde Taghi çoğu zaman faillere doğrudan emir veriyordu.
Uluslarası uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlamasıyla aranan Ridouan Taghi, uzun süre izini kaybettirmeye başardı.
Hollanda polisi tarafından başına 100 bin euro ödül konan Taghi’nin etrafındaki çember, itirafçı tanık Nabil B.’nin avukatı Derk Wiersum'un öldürülmesinden sonra daraldı.
Hem hükümet hem de Hollanda yargısı, ilk kez bir hukuk insanını hedef olan bu saldırı üzerine Taghi ve başında bulunduğu suç örgütüne yönelik takibi sıkılaştırdı.
Amsterdam'da öldürülen 44 yaşındaki avukat Wiersum’un infazı için emrin bizzat Taghi’nin verdiği belirtildi.
Wiersum'un öldürülmesi ve aleyhine tanıklık eden kişileri savunan diğer avukatların tehdit edilmesi, Taghi'nin yakalanma sürecinin hızlandırılmasında etkili oldu.
Savcılık tarafından Taghi’nin ölüm listesinde olduğu açıklananan gazeteci Peter R. de, Vries de, 6 Temmuz 2021’de Amsterdam’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İtirafçı tanık Nabil B.‘ye sırdaş olarak yardımcı olam de Vries’in öldürülmesinden de Ridouan Taghi sorumlu tutuldu.
Yüksek güvenlikli cezaevinden firar girişimi ortaya çıkarılan Taghi’nin avukatı da yasa dışı bilgi taşıma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Fas’ta 1977 yılında dünyaya gelen Ridouan Taghi, 1980 yılında ailesiyle birlikte Hollanda’ya geldi.
10 çocuklu bir ailede büyüyen Taghi, 1990’larda Utrecht kentindeki gençlik çetesi “Bad Boys”a katıldı.
Orta öğretimi yarıda bırakan Taghi, ilk kez 1992 yılında hırsızlık ve yasa dışı silah bulundurmaktan hüküm giydi.
Tarihi eser kaçakçığının ardından kokain ticaretine bulaşan Ridouan Taghi, uzun süre polisle karşı karşıya gelmedi.
Kokain kaçakçılığı nedeniyle 2013 yılından itibaren İspanya polisi tarafından soruşturulan Taghi, Hollanda güvenlik ve yargı kurumları tarafından da takibe alındı.
Hollanda’da 2015 yılından itibaren yaşanan çeşitli mafya hesaplaşmaları ve cinayetler nedeniyle adı sıkça gündeme gelen Taghi, çete üyesi Nabil B.’nin itirafları sonrası baş şüpheli olarak aranmaya başladı.
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