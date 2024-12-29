HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama - Son Dakika
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Dünya

HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama

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Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed El Şara, Suriye'de seçimlerin yapılmasının 4 yılı bulabileceğini belirtti. Güç paylaşımının ülkedeki geçiş aşamasını yok edebileceğini vurgulayan Şara, bir anayasa taslağının hazırlanmasının da 3 yıl kadar sürebileceğini aktardı.

29.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:40
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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed El Şara, Suriye'deki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLERİN YAPILMASI YAKLAŞIK 4 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenecek olası bir seçime ilişkin ilk kez konuşan Şara, seçimlerin yapılmasının yaklaşık 4 yıl sürebileceğini söyledi.

"YENİ ANAYASANIN HAZIRLANMASI 3 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede, "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Şara, güç paylaşımının ülkedeki geçiş aşamasını yokedebileceğini vurgulayarak ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini kaydetti.

"HTŞ'NİN FESHİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Ulusal Diyalog Konferansı'nda Heyet Tahrir Şam'ın feshini açıklayacaklarını da ifade eden Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve "Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

"SURİYE'NİN, PKK/YPG'NİN SALDIRI ÜSSÜ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ayrıca, mevcut yönetimin kuzeydoğu Suriye'deki krizi çözmek için SDG adını kullanan PKK/ YPG'yle ile görüştüğünü de aktaran Şara, "Kürtler, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. HTŞ lideri, "Kürt güçleri, ordu saflarına entegre edilecek" ifadelerini kullandı. Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini de vurguladı.

"RUSYA İLE STRATEJİK ÇIKARLAR VAR"

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti. Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.


HTŞ lideri Şara\'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Kaynak: AA

Politika, Suriye, Dünya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • monşer null:
    Sıfat sız 38 148 Yanıtla
    Buruk Ali:
    Tırnağı bile olamazsın 5 1
    Yunus Durak:
    Neden 6 ay, 1 yıl sonra değil. Süre uzarsa güç zehirlenmesi olur, daha sonra istense de bırakmaz, bıraktırmazlar 0 1
  • Filozof sn.:
    ne bu ülke nede bu bedeviler bu ilkellik bu cehalet oldukca asla gelişemez kalkınamazlar din mezhep tarikat çukurunda birbirini yer dururlar akıl bilim egitim olmadan hiçbirşey olmaz 72 94 Yanıtla
  • Tarık:
    seçim istemiyoruz İslami Allah'ın emriyle hüküm eden hükümet istiyoruz tıpkı Afganistan gibi. 84 60 Yanıtla
    yhtt tphrlgpr:
    o zaman oraya git birader 2 2
  • Harun Tanışık:
    Dün terörist dedigine bugün dostum diyorsan yarin abdullah öcalanı başkan yaparsin son pismanlik fayda etmez 37 81 Yanıtla
  • osman şahin:
    Dünkü terorist bu gün kahraman oldu eseden daha tehlikeli Allah suryede yaşıyanlara yardım etsin 24 93 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Adamda tam bir lider duruşu var Allah bahtını açık etsin,sen tek başına bir ordusun 65 35 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Turkiye yararina ise tmm. 55 5 Yanıtla
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