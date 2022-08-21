Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın - Son Dakika
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Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın

21.08.2022 10:54

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur" sözlerine tepki gösterdi. Çataklı, "Tahrik etmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" ifadelerini kullandı. Çataklı, PKK'nın Yunanistan'da yaptığı kamptan da fotoğraflar yayınladı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, sosyal medya hesabından, Türkiye'yi hedef alan bir dizi paylaşım yaptı.

BAKAN SOYLU'YU HEDEF ALDI

Theodorikakos, paylaşımlarında, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Lavrion ile ilgili son açıklamaları provokatiftir ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Evros bölgesinde Türkiye'den Yunanistan'a itilen sığınmacılarla ilgili son olayla ilgili olarak, Türkiye'nin göç meselesini araçsallaştırmaya yönelik bir başka girişimidir. Yunanistan, uluslararası hukuka tam saygı göstererek sınırlarını korumak için egemen hakkını kullanan demokratik bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

"YUNAN BAKAN'I UYARIYORUZ"

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Theodorikakos'u hedef aldı. Söz konusu iddialara ilişkin, Türkiye'nin hiçbir şeyi provoke etmediğini savunan Çataklı, "Bütün dünyanın bildiği gerçeği söylemekten çekinmiyoruz. Yunan Bakanı uyarıyoruz. Terör örgütlerine destek vermeyin, göz yummayın" ifadelerini kullandı.

Çataklı'dan Yunan Bakan Theodorikakos uyarı: Terör örgütlerine destek vermeyin

FOTOĞRAFLARLA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Çataklı paylaşımında Lavrion'da PKK terör örgütü ve örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın propagandasının yapıldığının fotoğraflarını paylaşarak, "Bazı fotoğraflar Lavrion hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır" dedi.

Yunan Bakan Theodorikakos'in Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı yanıt: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
Yunan Bakan Theodorikakos'in Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı yanıt: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın - Son Dakika

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