Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki: Neler yaptığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki: Neler yaptığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek

03.02.2023 14:16

Konsoloslukların kapatılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçisinin Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını ifade etti. Bakan Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum" dedi.

Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke içindeki yabancı teröristlerin tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'Yİ DİZAYN EDEBİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLARDI"

Bakan Soylu, " Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını da yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar, otururlar dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar.

"PİS ELLERİNİ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN ÇEK"

Amerikan Büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık" açıklamasını yaptı.

"HER TÜRLÜ NUMARAYI ORTAYA KOYUYORLAR"

Türkiye'de tespit edilen yabancı teröristleri de ülkelerine gönderdiklerini aktaran Soylu, "Adamı yakalıyoruz, bu senin adamın diyoruz, utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin. Adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyorlar. 'Bu benim vatandaşım değil' diyorlar. Bir yüzlü değil, iki yüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar" diye konuştu.

"KONSOLOSLUK KAPATARAK AKIL VERMEYE ÇALIŞAN ÜLKELERİN..."

2016'da bir yabancı savaşçıyı sınır dışı ederken Hollanda ve Belçika'da ilgili makamları uyardıklarını hatırlatan Soylu, "2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri vatandaşlıktan alelacele çıkarıp, meseleyi baştan savmak şeklinde hallederiz anlayışıyla olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim becerisizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim. Avrupa Birliği ülkelerine bin 126 yabancı terörist gönderdik. Türkiye olarak onlara soruyoruz, 'Ne yaptınız? Tekrar bunlar yarın Türkiye'ye gelmeye çalışırlar mı ve ya çatışma bölgelerine giderler mi veya Avrupa'da bir şey yaparlar mı? diye. Ödleri patlıyor, kamuoylarına böyle bir şey söyleyecekler diye" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Hüseyin Ermurat: E sayın bakanım zaten belli o düşman mesele siz ne ediyorsunuz adamlar ülkede üstü var kusura bakma birde mülteci konusunda sınıfta kaldı Cevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
  • Nuran Cinar: Türkiye üstündeki kirli oyunları bitmiyor. bu demek oluyorki yine birilerini maşa kullanıp Ülkemizi karıştırmak istiyorlar. Biz karıştırdıkları bir arap ülkesi yada afganistan değiliz. Allah size fırsat vermesin. Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçisi'ne sert tepki: Neler yaptığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek - Son Dakika

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