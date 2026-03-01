İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı\'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı
01.03.2026 18:42  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'la ilgili gelişmeleri Türkiye yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Çiftçi, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar tüm Orta Doğu'yu alarm durumuna geçirdi. Gelişmeleri Türkiye de anbean takip ederken, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıya Bakan Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

İÇİŞLERİ'NDE "SINIR GÜVENLİĞİ" ZİRVESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığımızda düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na başkanlık etti.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

"DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI TEDBİRLER ELE ALINDI"

Toplantıda; bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Bu çerçevede hudut güvenliğimizin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ve acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıkları detaylı olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

"TÜM BİRİMLER TEYAKKUZ HALİNDE"

Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya; Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Kamu, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • omerfarukhonca omerfarukhonca:
    Önce bi kampta sonra şehirlerimize dağılırlar 9 2 Yanıtla
  • tuncay8891 tuncay8891:
    Musluman ulke neresi bilen varmi 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
İran’ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
19:05
Canlı anlatım: Goller üst üste Antalya’da Fenerbahçe’ye büyük şok
Canlı anlatım: Goller üst üste! Antalya'da Fenerbahçe'ye büyük şok
18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:18:53. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.