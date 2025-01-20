ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti

Dünya

ICRC, Gazze'den İsrail'e 3 ve İsrail hapishanelerinden işgal altındaki Filistin topraklarına 90 rehinenin transferine yardım ettiklerini duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dün yürürlüğe giren anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ICRC'nin 3 rehinenin Gazze'den İsrail'e ve 90 Filistinli rehinenin İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına gitmek için serbest bırakılmasına ve transferine yardım ettiği kaydedildi. Operasyonun karmaşık olduğu aktarılan açıklamada, serbest bırakılanlar ve diğer kişilerin risklerini en aza indirmek için sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Transferler sırasında büyük kalabalıkların oluşmasının zorluklara sebep olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze'de ICRC ekipleri patlamamış mühimmatların ve tahrip edilmiş altyapının oluşturduğu tehlikelerle mücadele etmek zorunda kaldı" denildi.

ICRC'nin tarafsız olarak rehinelerin güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırdığına dikkati çekilen açıklamada, tarafların serbest bırakma operasyonları dahil her zaman uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği kaydedilerek, bunun sivilleri, tıbbi tesisleri ve personeli korumak için sürekli özen göstermeyi içerdiği de belirtildi.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, serbest bırakılanlar sevdikleriyle yeniden bir araya gelebildiği için rahatladıklarını ifade etti. Egger, "Bu kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak ve bu kritik anda gerekli bakımı sağlamak büyük bir sorumluluk. Bu operasyon, taraflar bir anlaşmaya vardığı takdirde, savaşan taraflar arasında tarafsız bir aktör olarak rolümüzün hayatları nasıl kurtarabileceğinin ve değiştirebileceğinin güçlü bir örneği" açıklamasında bulundu.

Egger, taraflardan, sonraki operasyonların güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için taahhütlere uymayı sürdürmelerini isteyerek, "Ekiplerimiz, daha fazla rehine ile tutuklunun serbest bırakılması ve daha fazla ailenin yeniden bir araya gelmesi için anlaşmayı uygulamaya devam etmeye hazır" değerlendirmesini yaptı.