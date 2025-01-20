ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti

ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'den 3 rehinenin İsrail'e ve 90 Filistinli rehinenin işgal altındaki topraklara transferine yardımcı olduğunu duyurdu. Operasyon sırasında güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

20.01.2025 13:34  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICRC, Gazze'den İsrail'e 3 ve İsrail hapishanelerinden işgal altındaki Filistin topraklarına 90 rehinenin transferine yardım ettiklerini duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dün yürürlüğe giren anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ICRC'nin 3 rehinenin Gazze'den İsrail'e ve 90 Filistinli rehinenin İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına gitmek için serbest bırakılmasına ve transferine yardım ettiği kaydedildi. Operasyonun karmaşık olduğu aktarılan açıklamada, serbest bırakılanlar ve diğer kişilerin risklerini en aza indirmek için sıkı güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Transferler sırasında büyük kalabalıkların oluşmasının zorluklara sebep olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze'de ICRC ekipleri patlamamış mühimmatların ve tahrip edilmiş altyapının oluşturduğu tehlikelerle mücadele etmek zorunda kaldı" denildi.

ICRC'nin tarafsız olarak rehinelerin güvenli bir şekilde transferini kolaylaştırdığına dikkati çekilen açıklamada, tarafların serbest bırakma operasyonları dahil her zaman uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği kaydedilerek, bunun sivilleri, tıbbi tesisleri ve personeli korumak için sürekli özen göstermeyi içerdiği de belirtildi.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, serbest bırakılanlar sevdikleriyle yeniden bir araya gelebildiği için rahatladıklarını ifade etti. Egger, "Bu kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini sağlamak ve bu kritik anda gerekli bakımı sağlamak büyük bir sorumluluk. Bu operasyon, taraflar bir anlaşmaya vardığı takdirde, savaşan taraflar arasında tarafsız bir aktör olarak rolümüzün hayatları nasıl kurtarabileceğinin ve değiştirebileceğinin güçlü bir örneği" açıklamasında bulundu.

Egger, taraflardan, sonraki operasyonların güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için taahhütlere uymayı sürdürmelerini isteyerek, "Ekiplerimiz, daha fazla rehine ile tutuklunun serbest bırakılması ve daha fazla ailenin yeniden bir araya gelmesi için anlaşmayı uygulamaya devam etmeye hazır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Operasyon, Güvenlik, Filistin, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: ICRC, Rehinelerin Güvenli Transferine Yardım Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.