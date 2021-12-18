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İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! - Son Dakika

İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!

18.12.2021 09:34

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kadın, ikiz bebeklerine hamile olduğu sırada yeniden hamile kalmanın şaşkınlığı yaşadı. Doktora gittiği sırada ilginç gerçeği öğrenen kadın, başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'de yaşayan bir kadın, tıp dünyasında eşine az rastlanan bir olay yaşadı. TikTok hesabından paylaşımda bulunan @tamingtriplets adlı kadın, ikiz bebeklerine hamile olduğu sırada öğrendiği ilginç gerçeği takipçileriyle paylaştı.

DOKTOR ULTRASONA BAKINCA ŞAŞIRDI

Genç anne, rutin kontrolleri için doktora gitti. Ancak doktor, ultrason görüntüsüne baktığında bir terslik olduğunu hemen fark etti. Çünkü ikiz bebeklere hamile olduğu bilinen kadının karnında 3 bebek birden vardı. Çünkü genç kadın, hamileyken hamile kalmıştı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Doktorun haberi kendilerine bir anda verdiğini belirten tamingtriplets, "Doktor bizi bu duruma hiç hazırlamadı ve direk 3. bir çocuğumuz daha olacağını söyledi. İlk başta nasıl olduğuna anlam veremedik ancak daha sonra hem ben hem de erkek arkadaşım bu duruma çok sevindi" dedi.

İkizlere hamile olan kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hayatının şaşkınlığını yaşadı

"NİŞANLIM İNANMAKTA ZORLUK ÇEKTİ"

Genç kadın, haberi aldıklarında çok farklı bir duygu içinde olduklarını belirterek, "Haberi öğrendiğimizde gerçekten de büyük şaşkınlık yaşadık. Ben ilk hamileliğim olduğundan emindim. Erkek arkadaşım ise yaşadığımız durumun 1 Nisan şakası olduğunu düşündü. Ama o da daha sonra sevinç yaşadı" ifadelerini kullandı.

İkizlere hamile olan kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hayatının şaşkınlığını yaşadı

"BEBEKLER 3 AY ERKEN DOĞDU"

Hamilelik süreci hakkında da bilgi veren kadın, "Karnım giderek büyümeye başladı ve bebeklerimi taşımakta zorlanıyordum. Bebekler de 3 ay erkenden gelmeye karar verdi. Küveyz ve sonraki 65 gün de bizim için çok zorlu geçti ancak eve geldiğimizde dünyanın en mutlu insanlarıydık" dedi.

İkizlere hamile olan kadının ultrason görüntüsüne bakan doktor hayatının şaşkınlığını yaşadı
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!

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Son Dakika Dünya İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! - Son Dakika Dünya


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