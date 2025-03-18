İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika
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Dünya

İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesi dünya basınında da yer buldu. Reuters yaşanan gelişmeyi ''Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi'' diyerek duyururken; Associated Press, ''Üniversite Erdoğan'ın en büyük rakibinin diplomasını geçersiz kıldı'' diye yazdı.

18.03.2025 22:15
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edildi. Üniversitenin kararı ülkede olduğu kadar dünyada da gündem oldu.

"İMAMOĞLU'NUN YARIŞA KATILMASINI ENGELLEYEBİLİR"

Bloomberg yaşanan gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek bir figürün siyasi arenadan çıkarılması olarak nitelendirdi. Bloomberg haberinde "İmamoğlu, Erdoğan'ın desteklediği adayı 2019'daki İstanbul seçimlerinde mağlup ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Ancak üniversite diplomasının iptali, İmamoğlu'nun yarışa katılmasını engelleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Haberde, "İmamoğlu'nun hukuki itirazda bulunması bekleniyor, ancak sürecin Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzayabileceği ve yıllar sürebileceği vurgulandı" da denildi.

REUTERS DA YER VERDİ

Reuters da İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını "İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ettiğini duyurdu" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

"SİYASİ AMAÇLI BİR HAREKET"

Associated Press (AP) ise yaşanan gelişmeyi "Üniversite, popüler muhalefet figürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz kıldı. Bu karar, siyasi amaçlı olduğu düşünülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmasını engellemeyi amaçlayan bir karar olarak değerlendirildi" ifadeleriyle aktardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

İmamoğlu\'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi

Associated Press, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cihan Kışla:
    gurur duy Akp rezil ettiniz bizi dünyaya 25 18 Yanıtla
  • 250500:
    Hala usulsuzlugu savunan beyinsizler var 19 16 Yanıtla
  • ender3316:
    Şuan eşit oldu iki diplomasız 16 17 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    yine dünyaya rezil olduk her zamanki gibi 21 11 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Vay sahil teker kafasına vura okula gitmeden diplomaya oy Uyanık 13 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    dıs basın Gazze'ye gözünü kulagını kapatmıs saksafon çalıyo,tr ye gelince nede çabuk haber yapıyolar dansözler 10 5 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    israil katili ve Cemal enginyurt Burhan çömez Ali mahir Başarır bu duruma çok üzülmüştür 5 5 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca:
    başda israil olmak üzere Cemal enginyurt Turhan çömez Ali mahir başarır Halk tv Sözcü Now tilkisi Tele 1 diploma iptaline çok üzülmüştür 3 5 Yanıtla
  • Ramazan Cetinkaya:
    aslını inkâr edenin başına gelen herşey aslını inkâr edenin idaresi ve seçimidir, kör cahil gibi sadece sonuca odaklanıp sonucu yorumluyorsunuz, kimse olaya bakmıyor, kardeşim sen sahtekârlık yapacaksın ve ayuka çıkınca çıkaranı kötüleyeceksin, yok öyle bi dünya, sen çıkacaksın iktidarı kötüleyeceksin, kendi ipliğin pazara çıkınca hak hukuktan bahsedeceksin, bazıları da bu zavallıya alkış tutacak, yazık ya, memleketin haline bak yazık, bi durun arkadaş bi durun ak kara ortaya çıksın, hiç kimse sahtekârlığın icra edildiğini değil de ortaya konmaya çalışılan algının farkında değil, dünyanın diline düşmüşmüşüz, yahu dünya savunma sanayimizi de konuşurken bu kadar dile gelmiyorsunuz ayıp ya ayıp, dünya bu ülkenin iyiliğini istemiş olsa böyle ip cambazları türemez bu ülkede açın gözünüzü açın da memletetinize sahip çıkın, bu gün 18 mart tarihi bi gün söylsene Eko çıkıp bir yerde bu gün 18 mart meydana iniyor ve kutluyoruz söyleminde bulundun mu? ama ipliğin pazara çıkınca suyu bulandır mağdur rolu oyna, milleti galyana getir ama kabahat sende değil, sana söz hakkı verende... 1 1 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    lan bu adan belediye başkanı. dünya niye ilgilensin. hiç düşünmüyormusunuz.hala mi anlamadınız yuhh 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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