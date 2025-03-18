İmamoğlu\'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal edildi. Üniversitenin kararı ülkede olduğu kadar dünyada da gündem oldu.

"İMAMOĞLU'NUN YARIŞA KATILMASINI ENGELLEYEBİLİR"

Bloomberg yaşanan gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olabilecek bir figürün siyasi arenadan çıkarılması olarak nitelendirdi. Bloomberg haberinde "İmamoğlu, Erdoğan'ın desteklediği adayı 2019'daki İstanbul seçimlerinde mağlup ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Ancak üniversite diplomasının iptali, İmamoğlu'nun yarışa katılmasını engelleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Haberde, "İmamoğlu'nun hukuki itirazda bulunması bekleniyor, ancak sürecin Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzayabileceği ve yıllar sürebileceği vurgulandı" da denildi.

REUTERS DA YER VERDİ

Reuters da İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını "İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yönetmeliklerine aykırılıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ettiğini duyurdu" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

"SİYASİ AMAÇLI BİR HAREKET"

Associated Press (AP) ise yaşanan gelişmeyi "Üniversite, popüler muhalefet figürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi olan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geçersiz kıldı. Bu karar, siyasi amaçlı olduğu düşünülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmasını engellemeyi amaçlayan bir karar olarak değerlendirildi" ifadeleriyle aktardı.