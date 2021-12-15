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İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1 - Son Dakika
BBC

İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1

15.12.2021 14:33
İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1

İngiltere'de enflasyon Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 olarak açıklandı.

İngiltere'de enflasyon Kasım ayında yıllık bazda yüzde 5,1 olarak açıklandı. Bu, Eylül 2011'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oldu. Ekim ayında aynı oran yüzde 4,2 olmuştu. Ancak İngiltere Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz artırması beklenmiyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), enflasyonun, beklenti olan yüzde 4,7'yi aşmasını ulaşım ve enerji fiyatlarındaki yükselişe bağladı.

ONS baş ekonomisti Grant Fitzner; yakıt, enerji, giyim ve ikinci el araba fiyatlarının enflasyon artışında en büyük etkenler olduğunu, hammadde maliyetlerinin de önemli ölçüde arttığını söyledi.

İngiltere'de Kasım ayında benzinin litre fiyatı yaklaşık 1,46 sterlin (1,93 dolar) ile rekor düzeye yükseldi. Tedarik zincirlerindeki sorun nedeniyle yeni otomobil üretiminin sekteye uğramasıyla ikinci el arabaların fiyatı da arttı.

ABD'de de Kasım ayına ilişkin enflasyon oranı yüzde 6,8 ile Haziran 1982'den bu yana kayda geçen en yüksek oran olmuştu.

Enflasyonun, İngiltere Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyretmesi, faiz oranlarının artırılıp artırılmayacağı tartışmalarının yoğunlaşmasına neden oldu.

IMF'den İngiltere Merkez Bankası'na 'Harekete geç' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2022 yılı başlarında enflasyonun yüzde 5,5'e tırmanarak son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaşacağını belirterek Merkez Bankası'na harekete geçme çağrısı yaptı.

Ancak İngiltere Merkez Bankası, Omicron varyantının ekonomiyi ne şekilde etkileyeceğine dair henüz veri oluşmadığı gerekçesiyle faiz oranlarını artırma baskısına karşı direniyor.

Pantheon Macroeconmics'ten ekonomist Samuel Tombs'a göre, enflasyon İngiltere Merkez Bankası için "rahatsız edici düzeyde yüksek" ama bankanın yarınki toplantısında faiz oranlarına dokunulması beklenmiyor.

KPMG danışmanlık şirketinden ekonomist Yael Selfin de İngiltere Merkez Bankası'nın bu toplantıda "Bekle ve gör tutumu benimseyeceği" kanısında.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyat artışlarının hangi oranda olduğunu gösteren gösterge. Gıda, giysi, beyaz eşya gibi malların yanı sıra, kuaför, araba temizletme gibi hizmet sektörlerindeki fiyat artışını da ifade ediyor.

Enflasyon oranı düşük olduğunda bunu günlük yaşamda aydan aya hissetmesi zor. Ama uzun vadede bu fiyat artışları, elinizdeki parayla ne kadar mal ve hizmet satın alabileceğinizi etkiliyor.

Yaşam standardı düşüyor

İngiltere'de enflasyon oranının, ortalama yüzde 4,3 düzeyinde gerçekleşen ücret artışından daha yüksek olması yaşam standartlarının düşmesi anlamına geliyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, Çarşamba günü yaptığı konuşmada, enflasyonun tüketiciler üzerindeki etkisinin farkında olduğunu söyledi.

Sunak, bu nedenle yaşam standardını korumak ve kış aylarında en korunmasız kesimlere yardımcı olmak amacıyla hükümetin 4,2 milyar sterlin (5,5 milyar dolar) harcama yapacağını kaydetti.

2022, tüketiciler ve iş dünyası için zorluklarla dolu olacak

BBC Ekonomi Editörü Faisal İslam

Enflasyon oranı son 10 yılın zirvesinde. Bu oran, MB'nın beklediğinden daha hızlı şekilde yüzde 5'in üzerine yükseldi. Baharda yüzde 5,5'i aşması ve iki yıl boyunca da Merkez Bankası'nın koyduğu yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Fiyat artışlarını benzin alırken, market alışverişinde ve mağazalarda yaşayarak görüyoruz. Bunun yaşam standardı üzerindeki etkisi, gerçek ücretlerin düşmesiyle daha da hissedilir olacak.

Perşembe günü Merkez Bankası toplantısında faiz oranlarının artırılması gündeme gelmeyebilir. Zira Omicron varyantının hızla yayılması ve bunun ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Merkez Bankası ve Hazine açısından temel ekonomik belirsizlik, şirketlerin ve sendikaların ücretleri nasıl belirleyeceği konusu.

Mevcut işgücü açığı nedeniyle de şirketlerin 2022'de dolgun ücret artışı yapması yönünde baskı var.

Başbakan Boris Johnson bu adımı olumlu karşılayacağını söylese de, ücretlerin ve fiyatların artması endişesiyle MB'nın gelecek yıl beklenenden daha önce faiz oranlarını artırabilir.

Enerji fiyatlarının kısa vadede düşmeyeceği ve vergi artışları göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki aylarda faiz oranlarının artması ve Omicron kısıtlamaları nedeniyle 2022'nin ilk ayları tüketiciler ve iş dünyası için zorluklarla dolu olacak.

İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1
İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1

Merkez Bankası, Enflasyon, England, Kasım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de enflasyon son 10 yılın zirvesinde: Yüzde 5,1 - Son Dakika Dünya

BBC

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