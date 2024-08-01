İngiltere\'de Göçmen Karşıtı Gösteriler Şiddet Olaylarına Yol Açtı

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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında Pazartesi günü düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından, kasabadan sonra başkent Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Göçmen karşıtı aşırı sağcı grupların gösterisi şiddet olaylarına sahne oldu. 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, bu kişilerin Çarşamba akşamı "şiddet içeren düzensizlik", "acil durum çalışanına saldırı" ve "protesto koşullarının ihlali" dahil çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alındıklarını açıkladı.

Göstericiler, Başbakanlık Konutu yakınlarında polisle çatıştı.

Polislerden bazıları hafif yaralandı.

Bazı göstericilerin Başbakanlık Konutu'nun dış kapısına ve eski İngiltere başbakanlarından Winston Churchill'in heykeline işaret fişekleri fırlattıkları görüldü.

Polise şişeler ve metal kutular atan göçmen karşıtı göstericiler, "Botları durdurun", "Çocukları koruyun" ve "Ülkemizi geri istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Hartlepool kasabasında da protesto gösterileri ve şiddet olayları iki gündür sürüyor.

Kasabada göstericiler polisle çatıştı, bir polis aracı yakıldı.

Polise şişe ve yumurta atan göstericilerden sekizi gözaltına alındı.

Southport saldırısı: 17 yaşındaki bir erkek tutuklandı

Southport'daki saldırıyla ilgili olarak ise 17 yaşındaki bir erkek tutuklandı.

Perşembe günü Liverpoool'da yargıç karşısına çıkacak şüphelinin kimliği, 18 yaşından küçük olduğu için açıklanmadı.

Şüpheli, "cinayet" ve "cinayete teşebbüsle" suçlanıyor.

Taylor Swift temalı bir dans etkinliğinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 6, 7 ve 9 yaşlarında üç kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Saldırıda sekizi çocuk, ikisi yetişkin 10 kişi de yaralanmıştı.

Yaralılardan bazılarının durumları ağır.

Southport'ta Salı akşamı, saldırganın "İslamcı bir göçmen olduğu" söylentisi ile harekete geçen sağcı gruplar polisle çatışmış ve bir camiyi de hedef almışlardı.

Merseyside Polisi, göstericiler arasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Birliği (EDL) hareketine mensup kişilerin de olduğunu düşünüyor.

İngiltere'de son seçimde 4 milyona yakın oy alan aşırı sağcı Reform UK Partisi'nin lideri Nigel Farage, Southport'taki olaylar öncesi "Gerçek bizden saklanıyor" mesajını sosyal medyadan paylaşmıştı.

İngiltere'de bazı milletvekilleri Farage'ı, olayları kışkırtmakla suçluyor.