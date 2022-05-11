İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Türkiye'de de güvercinlere olan ilgi geniş kesimler tarafından biliniyor. Ancak güvercinlerle ilgili haber bu kez İngiltere'den geldi. Lancashire kentinde annesinin evine ziyarete giden 37 yaşındaki Kelly Lunney adlı kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı.

KENDİSİNİ HEMEN FARK ETTİRİYORDU

Çünkü kadının baktığı yerde pembe pembe parlayan bir güvercin vardı. Önce güvercinin boyanmış olduğunu düşündü fakat kamerayı yakınlaştırdıktan sonra üzerindekinin boya olmadığını gördü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Lunney, bu ilginç güvercini hemen kayda aldı. Pembe güvercinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan kadın, kısa sürede binlerce yorum aldı.

"DÜNYADA SADECE 500 TANE VAR"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Dünya üzerinde hiç böyle bir güvercine rastlamadık" yorumları yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları da güvercinin türü hakkında bilgi verdi. Kullanıcılar bu güvercinin dünyada sadece 500 tane kalan Mauritius'a özgü bir Nesoenas Mayeri olduğunu öne sürdü.