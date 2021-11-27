İngiltere'de şiddetli fırtına otobanda tırı devirdi

Şiddetli fırtınanın etkili olduğu İngiltere kabusu yaşıyor. Yaşanan felakette 3 kişi hayatını kaybetti, 150 bin hane elektriksiz kaldı.

FIRTINANIN ŞİDDETİYLE TIR DEVRİLDİ

Ağaç ve çatıların savrulduğu ülkede bir tır ise otobanda fırtınanın şiddeti ile devrildi. Olay yerine gelen polis aracının üzerine ise ağaç düştü. Ekip otosu ikiye bölündü. Polislerin şans eseri aracın içinde olmamasından dolayı can kaybı yaşanmadı.

HASAR BÜYÜK

Öte yandan şiddetli fırtınanın uçurduğu tuğlalar da yoldaki araçların üzerine düştü. Birçok araç hasar gördü. Prefabrik inşa edilen evlerin bir kısmı ise yan yattığı için yetkililer evleri tahliye etti.

İşte ülkeden gelen görüntüler;