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İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi - Son Dakika

İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi

23.10.2021 14:09

TikTok'ta paylaşılan bir video, İngiltere'yi karıştırdı. @elleann040 kullanıcı adlı kadın, 16 yaşındaki oğlunun çocuğuna bakmaya başladı. Kadın, "Torunumu bir hata olarak görmüyorum. Oğlumun gösterdiği sorumluluktan dolayı gurur duyuyorum" sözlerine yer verdi.

İngiltere'de yaşayan bir kadının TikTok hesabından paylaştığı video, tartışmaları da beraberinde getirdi. @elleann040 adlı kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 16 yaşında baba olan oğluyla yaşadıklarını anlattı.

BEBEĞE KENDİSİ BAKIYOR

Oğlunun yeni doğan bebeğine bakmaya başlayan @elleann040, yaşananların bir hatadan ibaret olmadığını belirterek, "Oğlumun yaptığını hata olarak görmüyorum. Aksine üstlendiği sorumluluktan dolayı gurur duyuyorum. Bebeğin annesi de saygı duyuyorum" dedi. @elleann040 şu anda bebeğe kendisini baktığını da sözlerine ekledi.

"ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ"

@elleann040, torunu için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek, "3 haftadır bizimle yaşıyor. Bizler büyükbaba ve büyükanne olmaya alıştık gibi. Oğlum da her geçen gün durumun farkına varıyor. Bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladık, onun ileride güçlü bir genç kız olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Söz konusu olay sosyal medyada da büyük tartışmalara neden oldu. Kadının paylaştığı video kısa sürede 243 bin görüntülenmeye ulaşırken, bazı sosyal medya kullanıcıları anne ve babayı ilgisizlikle suçladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise genç adamı çocuğuna sahip çıkmasından dolayı kutladı.

Ülkede tartışma yaratan olay! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
Ülkede tartışma yaratan olay! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
Ülkede tartışma yaratan olay! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi
İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi

England, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere'de tartışma konusu oldu! 16 yaşında baba oldu, annesinden destek geldi - Son Dakika
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