İngiltere'de 'Yakıt yoksulluğu artacak' uyarısı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de 'Yakıt yoksulluğu artacak' uyarısı

23.05.2022 13:31
İngiltere'de 'Yakıt yoksulluğu artacak' uyarısı

Ülkenin en büyük enerji şirketlerinden E.On, abonelerinin yüzde 40'ının Ekim'e kadar "yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

İngiltere'nin en büyük enerji şirketlerinden E.On, abonelerinin yüzde 40'ının Ekim ayına kadar kadar "yakıt yoksulluğuyla karşı karşıya kalacağı" uyarısında bulundu. Şirket hükümetten, zor durumdaki ailelere destek olmasını istedi.

BBC'ye konuşan, 3,8 milyon abonesi bulunan E.On İngiltere şirketinin CEO'su Michael Lewis, enerji fiyatlarının "görülmemiş derecede" yükseldiğini, giderek artan sayıda abonenin faturalarını ödemekte zorlandığını söyledi.

"Enerji sektöründe geçirdiğim 30 yıl içinde bu kadar büyük bir fiyat artışı görmedim" diyen Lewis, hükümetin kış öncesi duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

'Yakıt yoksulluğu' nedir?

Bir ailenin gelirlerinin yüzde 10 ya da daha fazlasının elektrik ve gaz faturalarına gitmesi "yakıt yoksulluğu" olarak tanımlanıyor.

İngiltere'de elektrik ve gaz faturalarında tavan fiyat uygulaması var.

Düzenleyici kurum Ofgem, tedarikçi şirketlerin abonelerden birim başına talep edebileceği azami ücreti yılda iki kez değiştiriyor.

Nisan'da bu tavan yüzde 54 oranında yükseltilmişti. Bu kararla hanelerin yıllık enerji harcaması ortalama 700 sterlin (yaklaşık 880 dolar) artarak 2 bin sterlin (yaklaşık 2 bin 500 dolar) seviyesine gelmişti.

Ekim'de yapılacak ikinci düzenlemede elektrik ve gaza önemli oranda yeni bir zam yapılması bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon yıllık yüzde 9'la son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

Enflasyondaki bu tırmanış, büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası petrol ve gaz fiyatları küresel çapta artmıştı.

İngiltere'de muhalefet, enerji fiyatlarının artmasıyla kârlarını katlayan enerji devlerine bir defaya mahsus olmak üzere vergi konulmasını istiyor.

Hükümet ise enerji şirketlerinin yatırımlarını baltalayacağı gerekçesiyle şimdiye kadar bu çağrılara olumlu yanıt vermedi.

Ancak Maliye Bakanı Rishi Sunak, BBC'ye yaptığı açıklamada, özel vergi fikrine sıcak bakmamakla birlikte koşullara bağlı olarak bu seçeneği değerlendirebileceklerini söyledi.

Sunak, "Yükselen fiyatlar nedeniyle bu şirketlerin önemli miktarda kâr ettiğini biliyorum. Bu şirketlerden istihdamı ve enerji güvenliğini destekleyecek yatırımlar bekliyoruz. Bu olmazsa tüm seçeneklerimizi gözden geçiririz" dedi.

Shell, bu yılın ilk üç ayında 7 milyar sterlin, BP de 5 milyar sterlin kâr açıkladı. Bu, son 10 yıldaki en yüksek kâr oranı.

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Kaynak: BBC

Sterlin, England, Enerji, Ekim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de 'Yakıt yoksulluğu artacak' uyarısı - Son Dakika

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