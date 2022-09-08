Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı... - Son Dakika
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Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı...

08.09.2022 22:48

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kraliçe'nin cenaze programının detayları da belli oldu. İngiltere'de bir devlet memurunun başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haber vermesinin ardından cenaze töreni start alacak. İşte cenaze töreninin ayrıntıları...

İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabet, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümü başta İngiltere olmak üzere dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

YENİ KRAL CHARLES OLDU

Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles oldu. Charles, yaptığı ilk açıklamada annesinin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve annesine olan sevginin tahta geçiş töreninde kendilerine yardımcı olacağını dile getirdi.

Elizabeth'in ölümüyle ilgili 'Londra Köprüsü düştü' ayrıntısı! Cenaze programı şimdiden belli

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI DA BELLİ OLDU

Elizabeth'in ölümünün ardından cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Buna göre cenaze töreni İngiltere'de bir devlet memurunun başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haber vermesinin ardından başlayacak.

Elizabeth'in ölümüyle ilgili 'Londra Köprüsü düştü' ayrıntısı! Cenaze programı şimdiden belli

İşte Elizabeth'in cenaze törenine ilişkin gün gün detaylar...

Ölüm günü: Bir memur başbakanı telefonla arayarak "Londra Köprüsü düştü" kelimeleriyle haberi verecek. Kraliyet ailesi cenaze ile ilgili planları açıklayacak, başbakan bir açıklama yapacak ve Kral Charles ile görüşme gerçekleştirecek. Kral Charles saat 18:00'de televizyondan ulusal seslenecek. Londra'daki St Paul Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek..

İlk gün: Charles saat 10:00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşme yapacak.

İkinci gün: Kraliçenin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kraliçe'nin ülkenin doğusundaki Sandrigham'da ya da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde ölmesi halinde naaşının getirilmesi için farklı operasyonlar devreye girecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından kral İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan kraliçenin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş saraydan Westminster'daki parlamento binasına Londra'daki bir tören güzergahı üzerinden getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'da bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası: Cenaze provaları yapılacak ve kraliçenin naaşı bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

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Son Dakika Dünya Londra Köprüsü düştü! İşte İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze programı... - Son Dakika


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