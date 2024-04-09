İngiltere ve Galler'de silah ruhsatı başvurularında eşlerle mülakat uygulaması başladı - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de silah ruhsatı başvurularında eşlerle mülakat uygulaması başladı

İngiltere ve Galler\'de silah ruhsatı başvurularında eşlerle mülakat uygulaması başladı

İngiltere ve Galler'deki beş bölgenin polis teşkilatları, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle mülakat yapmaya başladı. Uygulamanın amacı, bireysel silahlanmayı kontrol altına almak ve ev içi şiddeti önlemektir. Deneme sürecindeki uygulama, Gwent, Metropolitan (Londra), Bedforshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire bölgelerinde hayata geçiriliyor.

09.04.2024 05:45
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İngiltere ve Galler'deki beş bölgenin polis teşkilatları, yeni bir uygulamayı hayata geçirerek silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı.

Uygulamanın amacı, bireysel silahlanmayı daha sıkı yasalarla kontrol altına alabilmek ve ev içi şiddetin önüne geçmek.

Deneme sürecindeki uygulama, Gwent, Metropolitan (Londra), Bedforshire, Cambridgeshire ve Hertfordshire bölgelerinin polis teşkilatları tarafından hayata geçiriliyor.

"Titanyum Projesi" adlı uygulama, Gwent polisi tarafından ev içi şiddete maruz kalanların yardımıyla hazırlandı.

Bu kapsamda şimdiden bazı ruhsat başvurularının reddedildiği duyuruldu.

Polis teşkilatının silah ruhsatı bölümünden Jodie Davies, "Silah ruhsatına başvuranların ev içi şiddete meyilli olduklarını söylemiyoruz. Ancak bilgi toplamak adına her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

Davies, örnek gösterdiği bir vakada, silah ruhsatına başvuran kişinin eşiyle temasa geçtiklerini, ancak "kocasının kontrolü altında olduğu" tespit edilen kadının polisle görüşemediğini, farklı bir yerde yaptıkları görüşmede kadının endişelerini bildirdiğini söyledi.

Polis memuru Davies, söz konusu kişi için polis koruması çıkarıldığını da ekledi.

Proje kapsamında silah ruhsatına başvuranların eşlerine, "Eşiniz şimdiye kadar bir hayvana zarar verdi mi?", "Eşiniz bir çocuğa zarar verdi mi?", "Suça ve suçlulara özel ilgi duyuyor mu?" gibi sorular da soruluyor.

Silah ruhsatları her beş yılda bir yeniden değerlendiriliyor. Ancak bireysel silahlanma karşıtları, yılda bir gözden geçirmeyi de içeren daha sıkı kontroller talep ediyor.

Emma Ambler de bu doğrultuda çaba gösteren aktivistlerden birisi. Emma'nın kız kardeşi Kelly Fitzgibbons ve iki kızı, eşi Robert Needham tarafından 2020'de silahla vurularak öldürüldü.

Silah ruhsatı bulunan saldırgan, daha sonra intihar etti.

Titanyum Projesi kapsamında doldurulan form, yasal bir gereklilik değil. Ancak bu formu doldurması için eşinin bilgilerini paylaşmayan kişilerin ruhsat başvuruları doğrudan reddedilebiliyor.

Deneme sürecinin başlamasının ardından 5 binden fazla kişinin başvurusunda, eşlere yöneltilen sorulara da yer verildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, yedi kişinin başvurusu, ev içi şiddet şüphesi bulunmasının ardından doğrudan reddedildi.

Gwent polis teşkilatı bünyesindeki ruhsat bölümünde, risk değerlendirmesi yapmak üzere eğitilmiş polisler de bulunuyor.

Polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle, bire bir görüşmeler yapıyor.

Doldurulan form, daha önceden eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınların yardımıyla hazırlandı.

Bunlardan birisi olan 51 yaşındaki Rhianon Bragg, 2019'da eski eşi tarafından rehin alınmış. Rhianon, "O zamanlar bu proje yürürlükte olsaydı ve bana bu sorular sorulsaydı, şiddet içeren bir ilişkinin içerisinde olduğumun farkında olmasaydım bile, sorular sayesinde bunu fark edebilmem mümkün olurdu" diyor.

Bazı polis teşkilatları bu soruları yalnızca partnerle sınırlı tutmayıp diğer aile üyelerine de yöneltmeyi planlıyor.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Galler'de silah ruhsatı başvurularında eşlerle mülakat uygulaması başladı - Son Dakika

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