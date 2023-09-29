Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı - Son Dakika

Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:07

Irak'taki korkunç düğün salonu yangınında 113 kişi hayatını kaybetti. Yangından gelin ve damadın mutfak kapısından kaçarak kurtulması, cenaze törenlerine katıldıkları görüntülerle doğrulandı. Yangın sonrası ölü sayısı 113'e yükseldi. Yangınla ilgili güvenlik ihlali şüphesi bulunuyor.

Irak'taki 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınından gelin ve damadın salonun mutfak kapısından kaçarak kurtulduğu bildirildi.

YAKINLARININ CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR

Haneen ve Revan adlı yeni evli çift, yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenaze törenine katıldı. Öldükleri düşünülen çiftin cenaze töreninde katıldıklarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir kişinin ağlayan damadı tutmaya çalıştığı görülüyor.

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu

ÖLÜ SAYISI 113'E YÜKSELDİ

Yangında sonrası tedavi altına üç kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 113'e çıktı. Irak İtfaiye Dairesi, Irak Haber Ajansı'na konuşarak ziyafet salonunun son derece yanıcı metal kompozit panellerle kaplı olduğunu ve bu durumun güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirtti.

Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu
Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu
Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu
Irak'ta 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınında, gelin ve damat mutfak kapısından kaçarak kurtuldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı - Son Dakika
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