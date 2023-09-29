Irak'ta meydana gelen düğün salonu yangınında gelin ve damadın mutfak kapısı penceresinden kaçmayı başardı

Irak'taki 113 kişinin öldüğü düğün salonu yangınından gelin ve damadın salonun mutfak kapısından kaçarak kurtulduğu bildirildi.

YAKINLARININ CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR

Haneen ve Revan adlı yeni evli çift, yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenaze törenine katıldı. Öldükleri düşünülen çiftin cenaze töreninde katıldıklarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir kişinin ağlayan damadı tutmaya çalıştığı görülüyor.

ÖLÜ SAYISI 113'E YÜKSELDİ

Yangında sonrası tedavi altına üç kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 113'e çıktı. Irak İtfaiye Dairesi, Irak Haber Ajansı'na konuşarak ziyafet salonunun son derece yanıcı metal kompozit panellerle kaplı olduğunu ve bu durumun güvenlik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirtti.