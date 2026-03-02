İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran\'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
02.03.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'a ait yüksek takipçili sosyal medya hesapları, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Türk bayrağı görselini yan yana getirerek ''İsrailli yetkililer, İran'dan sonra Türkiye'nin de varlıkları için bir sonraki büyük tehdit olarak görüldüğünü söylüyor'' notuyla paylaşımlar yapmaya başladı.

ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, cumartesi sabahı İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Saldırıların ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıların üçüncü gününde Lübnan Hizbullahı da saldırılara dahil oldu İsrail'i hedef aldı, İsrail de Beyrut'a saldırdı. İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatı seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi ve "Hizbullah lideri ortadan kaldırılmalı" dedi.

İRAN'A AİT HESAPLARDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bölge ateş çemberi haline gelirken İran'a ait yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşım dolaşıma sokuldu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile Türk bayrağı görselini yan yana getiren hesaplar "İsrailli yetkililer; İran'dan sonra Türkiye'nin de varlıkları için bir sonraki büyük tehdit olarak görüldüğünü söylüyor" notuyla paylaşımlar yapmaya başladı.

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

"İRAN'DAN SONRA SIRA TÜRKİYE'DE"

ABD ordusundan emekli Albay Douglas Mc Gregor da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında "İran'ı başarıyla yok ettikten sonra, dikkatler Türkiye'nin yok edilmesine çevrilecek. Kaçınılmaz olarak Türkiye, İsrail ile karşı karşıya gelecek, bu muhtemelen Suriye'de olacak. Türkiye birçok açıdan İran'dan iyi. Gerçek bir donanması var. NATO'nun en iyi ordusuna sahip. Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek. O yüzden kendimizi kandırmayalım, mesele bundan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

SAVAŞ TÜM BÖLGEYE YAYILABİLİR

Reuters'a konuşan bir İsrailli askeri yetkili, İsrail'in Lübnan'a karşı işgal dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullahı, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesi sonrası İsrail'e yönelik saldırı başlatmıştı, İsrail ise buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladıklarını açıklamıştı.

İRAN, SUUDİ PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

İran'ın insansız hava araçlarıyla Suudi petrol firması Aramco'nun Ras Tanura Rafinerisi'ni vurduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın doğu kıyısında, Basra Körfezi'nde bulunan Ras Tanura, ülkenin başlıca petrol rafinerilerinden biri olarak görülürken, saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

KUVEYT'TE BİRKAÇ ABD UÇAĞI DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'te birkaç ABD savaş uçağı düştü. Tüm mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğu belirtilirken uçakların nasıl düştüğüne dair detaylar henüz paylaşılmadı.

ÇİN, OPERASYONLARI DURDURUN ÇAĞRISI YAPTI

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması uluslararası hukuk ihlalidir, tüm taraflar askeri operasyonları durdurmalı" çağrısında bulundu. Açıklamada savaşın yayılması tehlikesinden endişe duyulduğu belirtilirken, İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesine dair de Çin "uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız" ifadesi kullanıldı.

Sosyal Medya, Diplomasi, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
Suudi Arabistan, Körfez’deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Kuzey Kore’den İran’a yönelik saldırılara kınama Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:20:11. #7.12#
SON DAKİKA: İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.