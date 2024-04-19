İran\'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi

Dünya

ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu.

İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi.

Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü.

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.

Yatırımcılar, İran’ın geçen hafta sonu SİHA’lar ve füzelerle yaptığı saldırıdan sonra, İsrail’in vereceği tepkiyi yakından izliyordu.

Petrol fiyatları haber duyulunca ilk olarak %3,5 yükseldi. Ancak daha sonra İran resmi medyası patlamalar olduğu bildirilen İsfahan bölgesinde “hasar olmadığını” savununca Brent varil fiyatı 87 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki keskin yükselişler, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Yakıt ve enerji fiyatları, son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan hayat pahalılığında başlıca etken.

Ancak Brent ham petrolün varil fiyatı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022’deki zirvenin çok altında.

İşgalin ardından varil fiyatı 125 doları bulmuş ve bu durum da hanelerin enerji faturalarında büyük artışa neden olmuştu.

Belirsizlik dönemlerinde altın da güvenli bir yatırım olarak görülüyor.

Orta Doğu’da yükselen gerilim Umman ve İran arasındaki gemi trafiğinin etkileneceği kaygılarına neden oldu.

Dünyada petrol tedarikinin %20’si bu güzergahtan geçiyor.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi petrol üreticisi ülkeler, ham petrolün çoğunu buradan dünya piyasasına gönderiyor.

İran da dünyanın en büyük yedinci büyük petrol üreticisi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü üyesi.

Son gelişmeler üzerine İngiltere’de sabah seansında FTSE100 endeksi %0,5 düşerken, FT250 endeksindeki düşüş %0,8’i buldu.

Asya’da ise Japonya’da Nikkei 225 endeksi % 2,7 düşerken, Hong Kong Borsası %0,9, Güney Kore’de ise Kospi % 1,6 düşüşle kapandı.