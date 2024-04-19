İran'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İran'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi

İran\'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu. İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi. Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.

19.04.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’li yetkililerin bir İsrail füzesinin İran’ı vurduğunu açıklamasının ardından, petrol ve altın fiyatlarında yükseliş oldu.

İsrail saldırısının haberi duyulunca, Brent ham petrolünün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı; daha sonra İran saldırının önemli olmadığını söyleyince biraz geriledi.

Altının ons fiyatı bir ara rekora yaklaşırken, daha sonra 2400 doların altına düştü.

Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının petrol sevkiyatını aksatabileceğinden korkuluyor.

Yatırımcılar, İran’ın geçen hafta sonu SİHA’lar ve füzelerle yaptığı saldırıdan sonra, İsrail’in vereceği tepkiyi yakından izliyordu.

Petrol fiyatları haber duyulunca ilk olarak %3,5 yükseldi. Ancak daha sonra İran resmi medyası patlamalar olduğu bildirilen İsfahan bölgesinde “hasar olmadığını” savununca Brent varil fiyatı 87 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki keskin yükselişler, enflasyonu olumsuz etkiliyor. Yakıt ve enerji fiyatları, son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan hayat pahalılığında başlıca etken.

Ancak Brent ham petrolün varil fiyatı Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022’deki zirvenin çok altında.

İşgalin ardından varil fiyatı 125 doları bulmuş ve bu durum da hanelerin enerji faturalarında büyük artışa neden olmuştu.

Belirsizlik dönemlerinde altın da güvenli bir yatırım olarak görülüyor.

Orta Doğu’da yükselen gerilim Umman ve İran arasındaki gemi trafiğinin etkileneceği kaygılarına neden oldu.

Dünyada petrol tedarikinin %20’si bu güzergahtan geçiyor.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi petrol üreticisi ülkeler, ham petrolün çoğunu buradan dünya piyasasına gönderiyor.

İran da dünyanın en büyük yedinci büyük petrol üreticisi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü üyesi.

Son gelişmeler üzerine İngiltere’de sabah seansında FTSE100 endeksi %0,5 düşerken, FT250 endeksindeki düşüş %0,8’i buldu.

Asya’da ise Japonya’da Nikkei 225 endeksi % 2,7 düşerken, Hong Kong Borsası %0,9, Güney Kore’de ise Kospi % 1,6 düşüşle kapandı.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, İsrail, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
14:40 Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede Tabuta beraber omuz verdiler Kılıçdaroğlu ve Özel, aylar sonra aynı karede! Tabuta beraber omuz verdiler
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
14:45 Tom Cruise’nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi Tom Cruise'nin 10 yıldır görüşmediği kızı, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
14:42 Metin Akpınar’ın kızı “Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi“ dedi, cevap gecikmedi Metin Akpınar'ın kızı "Annem Ümit Besen yüzünden hapse girdi" dedi, cevap gecikmedi
14:26 Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı Maçı izleyen Fenerbahçeli taraftar sinir krizi geçirip evi birbirine kattı
14:24 Niğde’de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu Niğde'de ilaçlanan patateslerin neden kırmızıya dönüştüğü merak konusu oldu
14:05 Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü Rus bombardıman uçağı düştü: 1 ölü
13:45 İsrail saldırısı sonrası Elon Musk’tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 16:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: İran'a İsrail saldırısı sonrası petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement