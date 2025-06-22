İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler - Son Dakika
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İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

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İran\'a saldırı ABD\'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
22.06.2025 17:43
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İran\'a saldırı ABD\'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
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İran'da nükleer tesislere düzenlenen saldırının ardından ABD sokakları karıştı. New York'ta sokaklara inen binlerce kişi, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının pervasızca olduğunu belirtirken, "Bu dış politika değil cinayet. Masum insanların ölmesini izlemekten artık bıktık." dedi.

İsrail ile İran arasındaki savaşta beklenen oldu. ABD, gece yarısı İran'ın nükleer tesislerini vurarak savaşa dahil oldu. Donald Trump'ın savaş kararı ABD sokaklarını karıştırdı.

TRUMP'IN İRAN SALDIRISI ABD'Yİ KARIŞTIRDI

New York şehrinde binlerce kişi sokaklara inerek ABD'nin İran saldırısını protesto etti. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının pervasızca olduğunu söyleyen protestocular, "Filistinliler göz göre göre katlediliyor. Ve iktidardakiler sessizlik, bahaneler ve ölüm sunuyor." dedi.

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

"MASUM İNSANLARIN ÖLMESİNİ İZLEMEKTEN BIKTIK"

Protestocular, "İnsanlar bombaların düşmesini izlemekten bıktı. Masum insanların ölmesini izlemekten bıktık. Bu dış politika değil. Bu cinayet. Bu soykırım. Ve biz onların bunu bizim adımıza yapmasına izin vermeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • emiromeryahya Arslan:
    ALLAHIM zalimleri helak et..Bu bir isyan değil sadece bit haykırış 180 0 Yanıtla
  • n5685244:
    bunlar hep danışıklı dövüş 11 29 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne varsa halkta var değiştirin sarı fini yi 28 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ASLINDA MOLLALAR YOK EDILSE SORUN ÇÖZÜLÜR 0 0 Yanıtla
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