İran\'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney\'e çağrısı var

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a başlatmış olduğu saldırılarda Tahran, Kum, İsfahan gibi şehirler vuruldu. Bu saldırıların ardından Tahran yönetimi de misilleme saldırıları yapıyor.

ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatılırken ABD Başkanı Trump açıklama yaparak "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık. Donanmalarını yok edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Tehditleri ortadan kaldırıp Amerikan halkını koruyacağız. Hedef rejim kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak. ABD, personeline yönelik riskleri indirmek için önlem aldı. Silahlarınızı bırakın ya da ölümle yüzleşin." dedi.

Trump'ın açıklamasının ardından Rıza Pehlevi'de sosyal medya X hesabından video mesaj yayınlayarak saldırıları memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"İRAN HALKINA YARDIM GELDİ" DİYEREK MUTLULUK DUYDU

İran'ın devrik şahının oğlu Rıza Pehlevi, "ABD'nin İran halkına vaat ettiği yardım artık geldi" diyerek, "Bu insani bir müdahaledir ve hedefi İslam Cumhuriyeti, onun baskıcı aygıtı ve ölüm makinesidir; İran'ın büyük ülkesi ve milleti değildir. Ancak, bu yardımın gelmesiyle birlikte, nihai zafer yine bizim olacak. Bu son savaşta işi bitirecek olan biz, İran halkıyız. Sokaklara dönme zamanı yakındır." dedi.

HAMANEY'E MESAJ: REJİMİN BATIK GEMİSİYLE BATACAKSIN

Pehelvi Hamaney'e de mesaj ileterek, "Göreviniz, baskı ve suçlarla vatanımızı rehin alan bir rejimi değil, halkı savunmaktır. Millete katılın ve istikrarlı ve güvenli bir geçişin sağlanmasına yardımcı olun. Aksi takdirde, Hamaney ve rejiminin batık gemisiyle birlikte batacaksınız."dedi.

ABD'YE "İRAN HALKININ HAYATINI KORUYUN" MESAJI

Trump'a da mesaj ileten Pehlevi, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a mesajım şudur: İran'ın asil ulusu, rejimin acımasız baskısı ve katliamlarına rağmen neredeyse iki aydır cesurca direniyor. Şimdi sizden, sivillerin ve vatandaşlarımın hayatlarını korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. İran halkı, doğal müttefikleriniz ve özgür dünya, İran'ın modern tarihinin en zor döneminde verdiğiniz yardımı unutmayacaktır." dedi.

"İRAN'I GERİ ALMAK İÇİN HAZIR OLUN"

Rıza Pehlevi açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Bu kritik saatlerde ve günlerde, her zamankinden daha fazla, nihai hedefimize odaklanmalıyız: İran'ı geri almak. Şu an için evlerinizde kalmanızı, sakin ve güvende olmanızı rica ediyorum. Dikkatli olun ve son hamle için sokaklara dönmeye hazır olun, tam zamanını size bildireceğim. Sosyal medya ve uydu medyası aracılığıyla mesajlarımı takip edin. İnternet ve uydu kesintiye uğrarsa, radyo dalgaları aracılığıyla sizinle iletişim kuracağım.Nihai zafere çok yaklaştık. İran'ı geri almak ve birlikte yeniden inşa etmek için mümkün olan en kısa sürede sizinle birlikte olmak istiyorum. Yaşasın İran"