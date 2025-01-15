İran, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti - Son Dakika
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Dünya

İran, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de geçen sene seçim kampanyası sırasında Donald Trump'a yönelik suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti. Dikkat çeken ifadeler kullanan Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor" dedi.

15.01.2025 11:35
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'de geçen sene seçim kampanyası sırasında Donald Trump'a yönelik suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti.

Pezeşkiyan, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, Trump'a yönelik suikast girişimleri, ABD-İran ilişkileri ve İsrail'in saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

SUİKAST AÇIKLAMASI

İran'ın geçen sene seçim kampanyası döneminde Trump'ı "öldürmeye çalıştığına ilişkin iddiaları" reddeden Pezeşkiyan, "İran, ne kimseye suikast düzenlemeye kalkıştı ne de bunu planlıyor." dedi. Pezeşkiyan, bu iddiaların "İran karşıtlığını beslemek için ortaya atıldığını" savunarak, suikast gibi bir planlarının asla olmadığını belirtti.

"UMARIM TRUMP KAN DÖKÜLMESİNE VE SAVAŞA NEDEN OLMAZ"

Pezeşkiyan, Trump'ın yeni döneminde ABD ile ilişkilere de değindi. ABD'nin başından beri İran yönetimini "devirmeye çalıştığını" kaydeden Pezeşkiyan, "Umarım Trump, bölge ve dünya barışına katkıda bulunur, kan dökülmesine ve savaşa neden olmaz." diye konuştu.

Pezeşkiyan, Trump ve ABD yönetimiyle diyalog kurma konusunda da sorunun diyalog değil, İran'ın uymak zorunda kaldığı taahhütler olduğunu vurguladı. Trump'ın ilk döneminde ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine işaret eden Pezeşkiyan, İran'ın gerekli tüm taahhütlere uyduğuna ancak "karşı tarafın sözlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğine" dikkati çekti.

"SAVAŞTAN KORKMUYORUZ"

Pezeşkiyan, suçlamalara rağmen nükleer silahlanma çabalarının olmadığını savunarak, bu "bahaneyle bir zemin hazırlanmaya" çalışıldığını kaydetti. İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin Pezeşkiyan, "Savaştan korkmuyoruz ama savaş da istemiyoruz." ifadesini kullandı.

TRUMP'A SUİKAST İDDİASI

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmış, Trump da Mayıs 2018'de ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü. Trump'ın "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, 8 Kasım 2024'te, Trump'ı öldürmeye yönelik İranlı bir yetkili tarafından hazırlandığı iddia edilen "kiralık katil" planıyla ilgili 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İran, Trump\'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran, Trump'a suikast girişimi düzenledikleri iddialarını reddetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat ÇAMUR:
    İT GİBİ KORKUYORSUNUZ YÜCE AMERİKA DAN DANGALAKLAR. 4 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    trump kulak saglam..ıyı tıyatro oynadı basa gectı 1 0 Yanıtla
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