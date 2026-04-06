İran'da ABD ve İsrail Hava Saldırıları: 34 Ölü
İran'da ABD ve İsrail Hava Saldırıları: 34 Ölü

06.04.2026 11:42
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail'in gece saatlerinden bu yana İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 34 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail savaş uçakları gece boyunca İran'ın başkenti Tahran, Kum ve Hürmüzgan'daki sivil yerleşim alanlarına hava saldırıları düzenledi. Saldırıların en yoğun yaşandığı başkent Tahran'ın Baharistan ilçesinde 13 kişi hayatını kaybetti. Gece boyunca devam eden saldırı dalgasında, Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kum kentinde de şehrin merkezindeki bir sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 can kaybı olduğu belirtildi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde yerleşim yerlerine yönelik düzenlenen saldırılarda da 6 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
