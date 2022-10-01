İran'da cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşa saldırı düzenlendi: İstihbarat komutanı dahil 19 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşa saldırı düzenlendi: İstihbarat komutanı dahil 19 kişi öldü

01.10.2022 10:28

İran'ın güneydoğusundaki Zahidan kentinde cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşlara yönelik saldırıda 19 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi de yer aldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Zahidan'ı güvensiz hale getirmek için önceden meydana gelen teröristler ve isyancıların karakola ve meydandaki halka ateş açtığı" belirtildi. IRNA, bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda toplam 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını; ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurdu.

"POLİS KARAKOLUNA ATEŞ AÇTILAR"

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." dedi.

"ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU VE VATANDAŞ YARALANDI"

İranlı yetkili, "Karakoldaki polisler hemen teröristlere ateş ederek karşılık verdi ve çok sayıda terörist öldürüldü. Saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaş da yaralandı." ifadelerini kullandı.

"BU OLAY ARAŞTIRILMALI"

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi de kentteki olaylara ilişkin halka sağduyu çağrısında bulunarak, "Yaşanan olay çok acı ve talihsizdir ve bugünkü olaylara hangi ellerin karıştığını belirlemek için bu olay araştırılmalıdır." dedi.

İSTİHBARAT KOMUTANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu ilk olarak, "Albay Musevi, Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralandığını" duyurdu. İranlı komutanın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.


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Kaynak: İHA

Sistan, İran, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da cuma namazının ardından karakola ve meydandaki vatandaşa saldırı düzenlendi: İstihbarat komutanı dahil 19 kişi öldü - Son Dakika
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