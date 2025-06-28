İran'da Şehitler İçin Devlet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İran'da Şehitler İçin Devlet Töreni

28.06.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da, çoğu İsrail ile 12 gün süren çatışmanın ilk gününde öldürülen komutanlar ve bilim insanları için devlet töreni yapılıyor.

İran'da, çoğu İsrail ile 12 gün süren çatışmanın ilk gününde öldürülen komutanlar ve bilim insanları için devlet töreni yapılıyor.

Yaklaşık 60 kişi için yapılan törene büyük bir katılım var.

Tahran'ın merkezindeki Enghelab Meydanı'nda yapılan törende tabutlar İran bayrağına sarılı şekilde alana getirildi.

Son yolculuğuna uğurlananlar arasında, 13 Haziran'da öldürülen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları başkomutanı Hüseyin Salami ve ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Muhammed Mehdi Tehranchi de yer alıyor.

BBC Farsça Servisi, Tahran'daki resmi kurumların Cumartesi günü tören nedeniyle kapalı olduğunu aktarıyor.

İran medyasında yer alan haberlere göre, memurların da törene katılımına olanak sağlanması için bu karar alındı.

Devlet televizyonunda, "Şehitleri anma töreni resmen başladı" başlığı ile törenin ilk görüntüleri kamuoyuna aktarıldı.

Törene katılan binlerce kişinin siyah giysiler giydiği, İran bayrakları salladığı ve öldürülen askeri komutanların resimlerini tuttuğu görülüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da törene katılıyor.

Tören alayının yaklaşık 11 kilometrelik bir yürüyüşle Azadi Meydanı'na ilerlediği kaydediliyor.

Toprağa verilecekler arasında en az dört kadın ile dört çocuk var.

Fransız AFP haber ajansı 30 kadar üst düzey güvenlik yetkilisinin cenaze törenin yapıldığını aktarıyor.

Trump'tan Hamaney mesajı

13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren çatışmanın sonunda ilan edilen ateşkese uyulduğu görülüyor.

İki taraf da bir saldırı olmaması halinde ateşkese uyacaklarını duyurdu.

İran ve İsrail yöneticileri, çatışmaların sonlanması ile zafer ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, İran'ın nükleer tesislerine yapılan bombalamada ülkenin nükleer programının "ortadan kaldırıldığını" savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkenin nükleer tesislerinin "ciddi" zarar gördüğünü doğruladı.

Arakçi, Trump'ı da hedef aldı ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik sözlerini eleştirdi.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Onu çok çirkin ve onur kırıcı bir ölümden kurtardım ve 'Teşekkürler, Başkan Trump!' demek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Cuma günü Beyaz Saray'daki medya toplantısında da BBC'nin sorusuna yanıt veren Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda ilerleme kaydettiği istihbaratı almaları halinde İran'a "şüphesiz" yeniden saldıracaklarını söyledi.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Tören, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da Şehitler İçin Devlet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
16:24
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
16:23
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
15:50
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
15:12
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 13:09:02. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Şehitler İçin Devlet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.