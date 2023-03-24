İran'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da hissedildi - Son Dakika
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İran'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da hissedildi

24.03.2023 09:23

İran'ın Hoy şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre, 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, merkez üssüne 29 kilometre mesafede olan Van'ın Başkale ilçesi ve Hakkari'de de hissedildi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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VAN VE HAKKARİ'DEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

BAŞKALE'YE 29 KİLOMETRE MESAFEDE

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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Son Dakika Dünya İran'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye ve Azerbaycan'da hissedildi - Son Dakika
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